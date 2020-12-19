Жребий Кубка Украины, Вернидуб нашёл клуб, Зинченко на распутье. Главные новости за 18 декабря

Определены пары 1/4 финала Кубка Украины

В среду "Заря" завоевала последнюю путёвку в четвертьфинал турнира, а вчера состоялась жеребьёвка с участием восьми сильнейших в Кубке страны. Особых сенсаций не произошло: "Шахтёр" и "Динамо" оказались разведены по разным парам: киевляне дома примут "Колос", а дончане отправятся в гости к "Агробизнесу" из Волочиска, выступающему в Первой лиге. В двух других парах сойдутся "Верес" (Первая лига) - "Заря", а также "Днепр-1" - "Александрия". Базовая дата игр - 3 марта. Точно известно, что представители Первой лиги как хозяева четвертьфинальных матчей точно не сыграют в Волочиске и Млинове - их арены не соответствуют критериям УАФ для проведения игр такого уровня.

Стало известно, где сборная Украины проведёт два стартовых матча отбора на ЧМ-2022

Исполком УАФ утвердил место проведения двух стартовых игр главной команды страниы в квалификации к чемпионату мира 2022, который пройдёт в Катаре. Итак, поединки подопечных Андрея Шевченко с Казахстаном и Финляндией примет "Арена Львов". Встречи состоятся 28 и 31 марта 2021 года соответственно. Можно ли будет посетить поединки болельщикам, информации пока нет.

Вернидуб нашёл работу

Бывший наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб продолжит тренерскую карьеру в молдавском "Шерифе". Команда из Тирасполя первую часть сезона завершила с шестиочковым преимуществом над ближайшим конкурентом, а следующий официальный матч проведёт в конце февраля. Детали контракта не разглашаются. Напомним, что последним местом работы Вернидуба был солигорский "Шахтёр", который он покинул посреди сезона, оставив в числе лидеров чемпионата Беларуси, а по итогам чемпионата "горняки" завоевали "золото".

Коваленко не будет продлевать контракт с "Шахтёром"

По крайней мере, так утверждает итальянское издание Tuttomercatoweb. По данным источника, у воспитанника "горняков" есть предварительная договорённость с "Аталантой", поэтому он отвергает предложения чемпиона Украины о продлении контракта. К слову, действующее соглашение игрока завершается летом 2021 года. Напомним, что в составе клуба из Бергамо в середине поля уже выступает один украинский футболист: Руслан Малиновский.

Зинченко может покинуть "Ман Сити"

Ещё один предметный слух об украинском футболисте из-за рубежа. Универсал "Ман Сити" Александр Зинченко может покинуть свой нынешний клуб в поисках более стабильной игровой практики. По информации 90min, Пеп Гвардиола уже сообщил украинцу, что у него на данный момент мало шансов пробиться в основной состав, поэтому он может рассматривать варианты. Среди тех, кто заинтересован в Зинченко, называют "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм", а также ряд клубов России, Италии, Испании и Германии.

Переход Кухаревича в "Андерлехт" - самая смешная сага зимы

В конце прошлой недели фамилия форварда "Руха" Николая Кухаревича стала трендовой. Неожиданно стало известно, что 19-летнего нападающего просматривают клубы Бельгии, а буквально в четверг президент львовян Григорий Козловский сообщил, что о трансфере в "Андерлехт" будет объявлено в начале января. Но в пятницу события начали обретать совсем другой оборот. Во-первых, бельгийская пресса пишет, что сам Кухаревич не уверен, стоит ли ему переезжать в Бельгию. Во-вторых, агент игрока Ярослав Зварич утверждает, что от "Андерлехта" предложений у него нет. В-третьих, Козловский сказал, что Кухаревич переедет в "Андерлехт" только летом. К чему устроили этот сериал?

Дортмунд потерпел пятое поражение в текущем чемпионате

Увольнение Люсьена Фавра на этой неделе не пошло на пользу "Боруссии", которая под присмотром и.о. Эдина Терзича также проиграла. "Шмели" уступили сенсационному "Униону", который ранее в родных стенах не проиграл и "Баварии". Главная отрада для дортмундцев - гол 16-летнего Мукоко, который стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. "Боруссия" сейчас занимает четвёртое место в немецком чемпионате и отстаёт от лидера ("Байер") на шесть очков. "Унион", к слову, за спиной у Дортмунда с дефицитом в один балл.