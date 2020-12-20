Барса и Арсенал снова не выигрывают, Ливерпуль забивает семь. Главные новости за 19 декабря

"Барса" не смогла обыграть "Валенсию"

Каталонский клуб допустил новую осечку, не удержав победный счёт в матче против команды с нижней половины таблицы. Каталонцы первыми пропустили, однако усилиями Месси ещё до перерыва сравняли счёт, а в дебюте второй половины и вовсе вышли вперёд. Однако "летучие мыши" нашли в себе силы забить второй гол в ответ. Отмечаем также, что Месси в этой игре не забил пенальти, но сравнялся с легендарным рекордом Пеле по количеству голов за один клуб. Из остальных результатов тура отмечаем очередную победу "Атлетико", которая позволила ему закрепиться на первом месте, а также второе кряду фиаско недавнего лидера лиги "Реала Сосьедада".

"Бавария" выходит в единоличные лидеры Бундеслиги

Ожидаемое событие произошло в Леверкузене, где был обыгран "Байер". Впрочем, для "рекордмайстера" матч складывался очень непросто, ведь по ходу встречи пришлось отыгрываться. "Аптекари" с 14 минуты вели в счёте, однако затем дело в свои руки взял лучший игрок в мире Роберт Левандовский, который принёс мюнхенцам три очка на 90+3 минуте. Также обращает на себя внимание ничья "Лейпцига" с пятнадцатой командой лиги, "Кёльном", который таким образом отпустил "Баварию" в двухочковый отрыв.

"Ливерпуль" забил семь голов "Кристал Пэлас"

Мерсисайдцы разбили середняка АПЛ, забивая в среднем каждые 13 минут. Салах и Фирмино оформили по дублю, ещё по голу забили Хендерсон, Мане и даже Минамино. Благодаря этим трём очкам "красные" обеспечили себе первое место по итогам тура. В спину им дышат соседи из "Эвертона", которые вчера переиграли "Арсенал". Для "канониров" это уже восьмое поражение в 14 матчах текущего чемпионата: команда Микеля Артеты увязла на пятнадцатой позиции лиги. Ещё один интересный поединок состоялся в Саутгемптоне, где одноимённый клуб уступил "Ман Сити" после раннего гола Стерлинга.

"Ювентус" легко разобрался с "Пармой"

Действующий чемпион Италии не испытывал особых трудностей с пятнадцатой командой лиги. Дважды на табло стадиона появлялась фамилия Роналду, ещё по голу забили Кулусевски и Мората. "Юве" догоняет "Интер" и теперь отстаёт от лидера Серии А, "Милана", всего на один балл. Впрочем, оба миланских коллектива свои игры 13 тура проведут только завтра.

"Шахтёр" готов отпустить Тайсона

Главный вопрос заключается в цене. По информации бразильской прессы, чемпион Украины готов не держать футболиста до лета, когда у него заканчивается контракт, а может отпустить его уже этой зимой. Для этого главному претенденту на Тайсона, "Интернасьоналу", нужно будет заплатить отступные, сумма которых не разглашается. Заметим также, что Тайсоном помимо бразильского клуба продолжают интересоваться в Европе и Азии.

Харатин забил в Венгрии, а Филиппов сделал ассист в Бельгии

Немного новостей о наших заграницей. Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин забил пятый гол в текущем сезоне: форвард реализовал пенальти в ворота "Будафока", а его команда выиграла 2:1, сохранив восемь очков преимущества над "Фехерваром" в таблице чемпионата. В Бельгии на свой счёт записал результативную передачу Александр Филиппов. Форвард продолжает в основном выходить только на замену в составе "Сент-Трюйдена", но это ему не помешало принести пользу своей команде.

UA-Футбол назвал лучшего правого защитника года

Сайт UA-Футбол продолжает составлять символическую сборную 2020 года. После определения лучшего голкипера пришла очередь назвать правого защитника. Лучшим игроком последних 12 месяцев на этой позиции стал представитель "Баварии" Йозуа Киммих, который выиграл конкуренцию у игрока "Ливерпуля" Тренда Александера-Арнольда. Напомним, что ранее UA-Футбол назвал лучшим голкипером года Мануэля Нойера.