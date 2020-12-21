Аренда Цитаишвили, кризис Моуриньо, наступление Реала. Главные новости за 20 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 декабря

Георгию Цитаишвили выдают немало авансов. Он ездил на триумфальный для Украины молодежный чемпионат мира и даже забивал гол в финале в ворота Южной Кореи. Однако закрепиться в "Динамо" вингеру никак не удается. Поэтому для получения игровой практики следующие полгода он проведет в аренде. Зимой Цитаишвили перейдет в "Ворсклу", о чем сообщил главный тренер полтавчан Юрий Максимов. В текущем сезоне Георгий принял участие в четырех матчах (два выхода в основе), однако результативными действиями не отличался.

Уже три тура подряд в чемпионате Англии не может победить "Тоттенхэм". Более того - после поражения от чемпиона "Ливерпуля" команда Жозе Моуриньо уступила другому клубу, который в этом сезоне демонстрирует амбиции бороться за высокие места - "Лестеру". В первом тайме очередной пенальти реализовал Варди (11-й гол Джейми в чемпионате), а после перерыва Алдервейрельд срезал в свои ворота. "Тоттенхэм" упал на пятое место, тогда как "Лестер" вышел на второе.

Еще один знаковый матч сыграли "Манчестер Юнайтед" и "Лидс Юнайтед" - соперники, противостояние которых считается одним из самых ожесточенных в Англии. Правда, на этот раз интриги в поединке не было - МЮ решил судьбу встречи в свою пользу еще в первом тайме, забив четыре гола. Финальный свисток зафиксировал счет 6:2 в пользу команды Сульшера - дублями отметились Мактоминей и Фернандеш (у Бруну 9 + 5 по системе гол + пас). МЮ поднялся на третье место, отставание от "Лестера" - одно очко, к тому же у красных дьяволов игра в запасе.

Руслан вышел в стартовом составе команды из Бергамо. Первый тайм выиграли римляне - уже на третьей минуте Джеко открыл счет с паса Мхитаряна. Однако после перерыва на поле появился Иличич - он отдал две результативные передачи и забил сам. В итоге "Аталанта" победила 4:1, команда Малиновского, который провел на поле 81 минуту, занимает седьмое место, отставая от четвертого на три балла. При этом бергамцы имеют игру в запасе.

Форвард россонери Леау установил новый рекорд Серии А - самый быстрый гол в матче. Он нанес результативный удар через 6,2 секунды после стартового свистка. Затем Селемаркс закрепил преимущество "Милана" и только перед финальным свистком Берарди забил гол престижа для "Сассуоло" - 2:1 в пользу команды Пиоли, которая продолжает идти без поражений (9 побед и 4 ничьи). На один балл отстает "Интер", который обыграл "Специю" аналогичным образом. А вот "Наполи" притормозил - неаполитанцы уступили "Лацио" 0:2. Иммобиле забил свой восьмой гол и продолжил погоню за Роналду, Лукаку и Ибрагимовичем.

Более того, команда Зидана догнала мадридский "Атлетико" - в обоих коллективов по 29 очков. Правда, матрасники имеют на два матча меньше. "Реал" в воскресенье встречался с "Эйбром" на выезде и победил со счетом 1:3. Героем королевского клуба в очередной раз стал Карим Бензема. Он открыл счет, а затем ассистировал Модричу и Лукасу.

Отсутствие Неймара и Мбаппе (француз вышел на замену на 77-й минуте) существенно сказалась на атакующем потенциале парижан. Да и "Лилль" сыграл организованно. В итоге матч завершился ничьей 0:0. Этого оказалось достаточно, чтобы доги вернулись на первое место, догнав "Лион". ПСЖ расположился на третьей строчке с отставанием в один балл.