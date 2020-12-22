Претендент на Зинченко, разгром от Челси, наказание Тюраму. Главные новости за 21 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 декабря

Об интересе "Наполи" к Александру было известно и раньше. Сейчас же сообщается, что то ли защитником, то ли полузащитником также заинтересовался туринский "Ювентус". Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов отпустить игрока сборной Украины, который в текущем сезоне принял участие лишь в пяти матчах.

Узбекские СМИ сообщают, что киевское "Динамо" является одним из претендентов на вингера Джасурбека Яхшибоева. 23-летний воспитанник "Пахтакора" 2020-й год провел в Беларуси. Полсезона отыграл за "Энергетик-БГУ", затем перешел в солигорский "Шахтер", с которым стал чемпионом. За 27 матчей забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. В его активе три матча за сборную Узбекистана. Также сообщается, что из аренды в Бразилии вернется Сидклей.

Ранее сообщалось, что у полузащитника "Шахтера" заканчивается контракт с донецким клубом и он предварительно договорился с "Аталанта". По данным журналистов программы ТаТоТаке, кроме бергамского клуба Виктором интересуются "Наполи" и "Удинезе". Впрочем, не исключен вариант, при котором Коваленко после перехода в итальянский клуб придется играть в аренде в другой стране из-за лимита на легионеров.

В последнем матче 14-го тура в АПЛ "Челси" не оставил шансов команде Андрея Ярмоленко. В первом тайме отличился Тьяго Сильва, после перерыва дублем выстрелил Тамми Абрахам. Победа позволила аристократам сравниться с "Тоттенхэмом" и обойти его по дополнительным показателям. Андрей Ярмоленко весь матч просидел на скамейке запасных. Также "Вулверхэмптон" уступил "Бернли" 1:2 и позволил тому оторваться от зоны вылета.

Речь о "Боруссии" из Менхенгладбаха и ее игроке Маркусе Тюраме - сыне известного в прошлом французского защитника Лилиана. Тюрам-младший наказан за то, что он в матче очередного тура Бундеслиги плюнул в лицо игроку "Хоффенхайму" Штефану Пошу. Также Маркус заплатит штраф в размере 40 000 евро.

Лука Йович - одно из крупнейших трансферных разочарований королевского клуба. В Испанию он переезжал в статусе одного из лучших бомбардиров Бундеслиги, однако в Мадриде у серба дела идут плохо. Впрочем, второй шанс Йовичу готов предоставить "Милан". Россонери хотят взять Луку в аренду зимой с правом выкупа летом.