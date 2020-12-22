Олег Блохин награжден орденом Ярослава Мудрого II степени
Очередная государственная награда выдающегося украинского футболиста
Сегодня, 22 декабря, в Доме футбола министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в присутствии президента УАФ Андрея Павелко вручил орден князя Ярослава Мудрого II степени бывшему украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину.
"Высокая награда для одного из самых ярких футбольных талантов Украины!
Это прекрасная возможность, чтобы вспомнить памятные страницы, которые Олег Владимирович вписал в футбольную историю нашего государства как игрок и как тренер национальной сборной Украины. Спасибо господину министру за высокую награду для нашего коллеги, сейчас реализует свои знания и опыт в должности сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ!
Спасибо Олегу Блохину за преданность игре и исторические победы украинского футбола на международной арене", - сказал Павелко на вручении официальный сайт УАФ.
Отметим, что орден Ярослава Мудрого вручается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством.
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