Горсовет Тростянца планирует купить стадион Юбилейный в Сумах

Горсовет Тростянца (райцентр в Сумской области) намерен побороться за право обладанием стадиона "Юбилейный" в Сумах.

Решение поучаствовать в аукционе было принято на сессии городского совета Тростянца, сообщает Тростянець.info.

Напомним, что торги пройдут 30 декабря на электронной платформе OpenMarket. Стартовая цена стадиона – 5 438 419 грн.

Владельцем ООО "Сумыспортинвест", которому принадлежит "Юбилейный", является Сумское машиностроительное научно-производственное объединение.

Общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв. Максимальная вместимость сумской арены — 29 тысяч зрителей. Сейчас на стадионе выступает клуб Первой лиги "Альянс".