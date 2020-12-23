Горсовет Тростянца планирует купить стадион Юбилейный в Сумах
Аукцион состоится 30 декабря
Горсовет Тростянца (райцентр в Сумской области) намерен побороться за право обладанием стадиона "Юбилейный" в Сумах.
Решение поучаствовать в аукционе было принято на сессии городского совета Тростянца, сообщает Тростянець.info.
Напомним, что торги пройдут 30 декабря на электронной платформе OpenMarket. Стартовая цена стадиона – 5 438 419 грн.
Владельцем ООО "Сумыспортинвест", которому принадлежит "Юбилейный", является Сумское машиностроительное научно-производственное объединение.
Общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв. Максимальная вместимость сумской арены — 29 тысяч зрителей. Сейчас на стадионе выступает клуб Первой лиги "Альянс".
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