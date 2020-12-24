Parimatch стал партнером Кубка Украины по киберспорту
Турнир при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины
Команды со всей страны будут бороться за победу в Кубке Украины по киберспорту (дисциплина CS: GO) и призовой фонд в размере 250 000 гривен. Грандиозные соревнования стартуют уже в январе. Турнир пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а партнером соревнований выступит бренд Parimatch - ведущий букмекер в мире киберспорта, который имеет большой международный опыт поддержки киберспортивных соревнований.
В турнире примут участие команды из всех областей страны, которые будут бороться за призовой фонд в размере 250 000 гривен.
Победитель Кубка Украины станет известен в начале весны. Во время первого отборочного этапа будут определены топ-12 команд. В финальную же часть попадет 6 лучших команд. Участие в турнире абсолютно бесплатно.
Стоит отметить, что это первые масштабные соревнования, которые пройдут после того как киберспорт был признан видом спорта в Украине. Игроки из Украины уже известны по всему миру. Но киберспорт и до этого активно развивался в нашей стране при поддержке бренда Parimatch, который регулярно реализовывал интересные турниры по различным видам киберспорта и стал партнером таких выдающихся команд как Fnatic, Virtus.Pro, Team Spirit и Hellraisers. Также послом компании является Даниил Zeus Тесленко - живая легенда Counter Strike.
С признанием киберспорта как официального вида спорта в Украине поддержка и популярность украинского киберспорта будет только расти. Это почувствуют на себе как игроки, так и болельщики, все они ждут еще больше интересных турниров, которые подарят множество ярких и фантастических эмоций.
Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Parimatch - современная и инновационная компания, поэтому мы просто не могли не поддержать такие грандиозные соревнования как Кубок Украины. Сегодня киберспорт - это зажигательные эмоции и драйв. Недаром он был признан видом спорта на государственном уровне. Среди болельщиков киберспорта миллионы людей, и это только в Украине. Для молодежи это стиль жизни и будущее, которое уже наступило".
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