Parimatch стал партнером Кубка Украины по киберспорту

Команды со всей страны будут бороться за победу в Кубке Украины по киберспорту (дисциплина CS: GO) и призовой фонд в размере 250 000 гривен. Грандиозные соревнования стартуют уже в январе. Турнир пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а партнером соревнований выступит бренд Parimatch - ведущий букмекер в мире киберспорта, который имеет большой международный опыт поддержки киберспортивных соревнований.

В турнире примут участие команды из всех областей страны, которые будут бороться за призовой фонд в размере 250 000 гривен.

Победитель Кубка Украины станет известен в начале весны. Во время первого отборочного этапа будут определены топ-12 команд. В финальную же часть попадет 6 лучших команд. Участие в турнире абсолютно бесплатно.

Стоит отметить, что это первые масштабные соревнования, которые пройдут после того как киберспорт был признан видом спорта в Украине. Игроки из Украины уже известны по всему миру. Но киберспорт и до этого активно развивался в нашей стране при поддержке бренда Parimatch, который регулярно реализовывал интересные турниры по различным видам киберспорта и стал партнером таких выдающихся команд как Fnatic, Virtus.Pro, Team Spirit и Hellraisers. Также послом компании является Даниил Zeus Тесленко - живая легенда Counter Strike.

С признанием киберспорта как официального вида спорта в Украине поддержка и популярность украинского киберспорта будет только расти. Это почувствуют на себе как игроки, так и болельщики, все они ждут еще больше интересных турниров, которые подарят множество ярких и фантастических эмоций.