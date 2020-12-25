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Возвращение Милевского в Украину, новый тренер ПСЖ. Главные новости за 24 декабря

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А также вероятная продажа Кристиана Эриксена и новичок Мариуполя

Возвращение Милевского в Украину, новый тренер ПСЖ. Главные новости за 24 декабря
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 декабря

Артем Милевский подписал контракт с Минаем

Экс-форвард национальной сборной Украины Артем Милевский вторую половину сезона проведет в “Минае”. 35-летний нападающий подписал с закарпатским клубом контракт на полтора года. Милевский вернулся в Украину после семи лет проведенных в зарубежных клубах. Экс-нападающий “Динамо” играл в чемпионатах Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии и Беларуси. “В "Минае" интересный тренер, очень хорошее руководство. Видно, что этот клуб – как одна семья. Думаю, что у нас все получится”, – сказал Милевский.

ПСЖ уволил Томаса Тухеля

“Пари Сен-Жермен” отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля. Контракт немецкого тренера с ПСЖ истекал летом, но боссы парижского клуба решили сыграть на опережение. Тухель работал во Франции с лета 2018 года. В нынешнем сезоне ПСЖ вышел в плей-офф ЛЧ с первого места, и после 13 туров Лиги 1 отстает на очко от лидеров чемпионата “Лиона” и “Лилля”. Ожидается, что “Пари Сен-Жермен” возглавит экс-тренер “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино.

Интер намерен продать Эриксена

Миланский “Интер” готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном. 28-летний датский хавбек присоединился к “Интеру” прошлой зимой после трансфера из “Тоттенхэма” за 27 млн евро, но не смог адаптироваться к футболу Антонио Конте. “Он не подходит команде, это объективный факт. Будет правильно дать ему шанс найти игровое время в другом клубе", – сказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта.

Мариуполь подписал защитника Шахтера

Первым новичком “Мариуполя” в зимнее межсезонье стал Кирилл Меличенко, который первую часть сезона провел в "Минае". 21-летний правый защитник подписал с "Мариуполем" контракт до конца 2023 года. Меличенко – воспитанник киевского "Арсенала". В 2017-м году он перешел в "Шахтер", а летом присоединился к “Минаю” на правах аренды. Меличенко сыграл за новичка УПЛ 11 матчей.

У Олимпика есть предложения по Шахабу

Главный тренер “Олимпика” Игорь Климовский сообщил, что клуб готов выслушать предложения по продаже лучшего бомбардира УПЛ Захеди Шахаба. “Предложения есть. Идет переговорный процесс. И он думает, и наше руководство думает. Для "Олимпика" его возможный трансфер будет полезным”, – отметил Климовский.

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