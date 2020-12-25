Возвращение Милевского в Украину, новый тренер ПСЖ. Главные новости за 24 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 декабря

Экс-форвард национальной сборной Украины Артем Милевский вторую половину сезона проведет в “Минае”. 35-летний нападающий подписал с закарпатским клубом контракт на полтора года. Милевский вернулся в Украину после семи лет проведенных в зарубежных клубах. Экс-нападающий “Динамо” играл в чемпионатах Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии и Беларуси. “В "Минае" интересный тренер, очень хорошее руководство. Видно, что этот клуб – как одна семья. Думаю, что у нас все получится”, – сказал Милевский.

“Пари Сен-Жермен” отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля. Контракт немецкого тренера с ПСЖ истекал летом, но боссы парижского клуба решили сыграть на опережение. Тухель работал во Франции с лета 2018 года. В нынешнем сезоне ПСЖ вышел в плей-офф ЛЧ с первого места, и после 13 туров Лиги 1 отстает на очко от лидеров чемпионата “Лиона” и “Лилля”. Ожидается, что “Пари Сен-Жермен” возглавит экс-тренер “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино .

Миланский “Интер” готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном. 28-летний датский хавбек присоединился к “Интеру” прошлой зимой после трансфера из “Тоттенхэма” за 27 млн евро, но не смог адаптироваться к футболу Антонио Конте. “Он не подходит команде, это объективный факт. Будет правильно дать ему шанс найти игровое время в другом клубе", – сказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта.

Первым новичком “Мариуполя” в зимнее межсезонье стал Кирилл Меличенко, который первую часть сезона провел в "Минае". 21-летний правый защитник подписал с "Мариуполем" контракт до конца 2023 года. Меличенко – воспитанник киевского "Арсенала". В 2017-м году он перешел в "Шахтер", а летом присоединился к “Минаю” на правах аренды. Меличенко сыграл за новичка УПЛ 11 матчей.

Главный тренер “Олимпика” Игорь Климовский сообщил, что клуб готов выслушать предложения по продаже лучшего бомбардира УПЛ Захеди Шахаба. “Предложения есть. Идет переговорный процесс. И он думает, и наше руководство думает. Для "Олимпика" его возможный трансфер будет полезным”, – отметил Климовский.