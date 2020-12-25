Александр Чижевский: Мне не нравится постоянная борьба. Я хочу, чтобы команда думала

В украинском футболе выступление в Премьер-лиге сельских команд становится делом привычным. Первооткрывателем стал "Колос" из Ковалевки, за пять лет совершивший путь от чемпионата в Киевской области до УПЛ. По итогам сезона 2019/20 наша футбольная элита пополнилась еще одним представителем сельской местности - "Ингульцом" из поселка Петрово.

И вот уже стучится в дверь высшего дивизиона еще одна аграрная команда - "Агробизнес" из небольшого городка Волочиск с населением около 19 тысяч, созданная всего лишь в 2016 году. За четыре года "Агробизнес" совершил рывок от аматоров к лидеру Первой лиги. Главный тренер команды из Волочиска Александр Чижевский в беседе с корреспондентом UA-футбол подвел итоги уходящего и поделился планами в наступающем году.

- Как оцените уходящий год для себя и команды?

- Как для меня и команды прошедший год можно оценить позитивно. Весной начался карантин, и отсюда трудности, которые продолжаются по сей день. Только вдуматься - в чемпионате мы не играли целых семь месяцев. Но, тем не менее, команда показала качественную игру и заняли в итоге четвертое место, уступив третье, которое давало право выйти в УПЛ "Ингульцу", лишь по разнице мячей. Не прошло и месяца, как начался новый чемпионат, практически без паузы, без возможности качественной подготовки. Если брать осеннюю часть сезона, то также можно занести в копилочку как позитив, ибо команда перед зимней паузой финишировала первой. Да, сначала стартовали неважно, но на это есть объективные причины - три ведущих игрока покинули коллектив, и на то время мы не смогли сразу же найти им замену. Позже игроки, которые были на замене, получили шанс, почувствовали уверенность в своих действиях, команда начала набирать очки, и в концовке выдали семиматчевую победную серию в первенстве. Восьмой оказалась победа в Кубке. Так, что все идет по накату и по плану.

- В прошлом сезоне, в отличие от нынешнего, не было задачи пробиться в элиту. От первого места вас разделило всего два очка, а с "Ингульцом" вы набрали по 60, и лишь по разнице мячей заняли 4-е место, что не позволило повыситься в классе. А если бы финишировали в тройке?

- В то время наш президент везде говорил, что у нас нет задачи войти в Премьер-лигу. И в случае, если бы действительно заняли минимум третье, то решение было бы исключительно за президентом, играть в вышке или еще на год остаться в Первой лиге. Я не исключаю варианта, что Олег Сабуцкий мог бы в итоге и сказать, что мы будем продолжать наш путь в Премьер-лиге. Наше дело играть! Как только я пришел в команду, договорились с футболистами, что ставим себе цель постоянно подниматься выше в турнирной таблице. Чем выше мы будем, тем больший спрос на футболистов, и они в первую очередь это понимают. Если команда находится в середине или в низу таблицы, то никто не обратить на них внимание из команд Премьер-лиги. А это их будущее и хорошие перспективы.

- Как вы сказали, старт получился неудачным, и на то были причины – уход трех ведущих футболистов. Во 2-м туре проиграли "Металлисту-1925" 0:1, в 4-м "Волыни" 1:2, в 7-м "Оболони" 0:1, и в 8-м "Вересу" 0:2. После этих поражений не было мысли, если мы проигрываем прямым конкурентам, что же нам тогда делать в Премьер-лиге?

- Абсолютно нет. Если проанализировать проигранные матчи, то мы полностью переигрывали наших соперников. С "Оболонью" была детская ошибка вратаря, выпустил мяч из рук. С "Металлистом" также доминировали всю игру на поле, что подтверждают данные Wyscout. С "Вересом" пропустили после стандартов. Вроде мелочь, но из таких мелочей получаются поражения. Против "Волыни" играли в меньшинстве, но, несмотря на это, переигрывали оппонента. В плане игры я остался доволен действиями подопечных.

После "Вереса" нас, как говорится, прорвало, в семи матчах много забивали, и мало пропускали. Наверное, нужно было время, чтобы неудачная полоса прошла. Во втором круге у нас есть преимущество, что всех обидчиков мы принимаем дома. Правда, даже не знаю, где нам лучше играть дома или на выезде. Комфортнее всего на хороших полях.

- В этом сезоне однозначная задача – выход в УПЛ, не так ли?

- Да. Как я уже сказал, Олег Собуцкий в том сезоне говорил, что у нас нет задачи выхода в элиту, то в теперешней ситуации уже появилась конкретная цель.

- В это же время год назад в разговоре с Сергеем Лавриненко, когда "Ингулец" стремился в элиту, наставник сказал: "Перед нами стоит задача выйти в Премьер-лигу, но не факт, что мы к ней готовы". А "Агробизнес" готов быть достойным соперником в Премьер-лиге?

- Если смотреть в каком плане. В игровом и инфраструктурном – это разные вещи. В игровом мы готовы, с учетом того, что есть еще время подготовиться. А если брать инфраструктуру клуба, то пока это на стадии становления. Но президент готов развивать инфраструктуру, может быть не сразу, все постепенно, особенно будет стимул, если мы действительно окажемся там, куда стремимся. В плане есть проект строительства нового стадиона.

- Да, пока нет стадиона, отвечающего критериям проведения матчей УПЛ. А база есть?

- Есть только тренировочное поле, а базы пока также нет. Президент хочет возле стадиона построить корпус, и на сегодняшний день этот вопрос решается с местными властями.

- А где же живут футболисты?

- На квартирах. Пока стадион служит вместо базы. Там мы собираемся, есть кафе, тренажерный зал, необходимые условия для функционирования команды. По условиям регламентна в чемпионате клубы УПЛ должны иметь команду U-19, в скором времени может добавиться женская команда, и пока не решен вопрос с U-21, ходят дискуссии о целесообразности участия этого возраста. Также нужно искать, с кем заключить договор, так как своей полноценной футбольной школы нет. Школа начала развиваться, но только младшие группы.

- В случае выхода в Премьер-лигу, где планируете играть?

- Или в Тернополе, или в Хмельницком, если там стадион будет отвечать критериям проведения матчей УПЛ.

- Какие планы подготовки команды ко второму кругу чемпионата?

- Собираемся 17 января. Сдадим тесты на Covid-19, и кто окажется здоровым, приступим с ними к работе. В первых числах февраля запланирован сбор в Турции, где пробудим почти месяц, и вернемся к кубковому матчу с "Шахтером". Но многое зависит от пандемии. После Нового года все будет конкретнее по дальнейшим планам.

- Как на счет кадровой ситуации. Усиление планируете?

- Только точечные позиции, которые нас интересуют. Брать игроков пачками на просмотр - этого делать не будем.

- Какие позиции нуждаются в укреплении?

- Левая и правая бровки. И если найдем хорошего нападающего, также не откажемся. Но он должен быть сильнее тех, которые есть в команде.

- По показателям забитых мячей в 15 поединках 29 попаданий в цель, "Агробизнес" в лидерах. Это говорит о том, что команда играет больше в атакующий футбол.

- Мы не играем вторым номером, каким бы ни был соперник, и не подстраиваемся под них. Мы играем в свою игру, атакующую и комбинационную, насколько нам позволяет это делать соперник.

- То есть нет выездной и домашней модели.

- Мы не отходим от своего стиля, и это добавляет только уверенности нашим игрокам. Может, дай Бог, выйдем в элиту, там будет другой футбол, который заставит нас варьировать тактикой.

- Кубковый матч 1/8 финала против "Ворсклы" был первым тестом для команды. Полтавчане играли основным составом, что говорило о серьезности пройти дальше. Но вы выиграли у последнего финалиста 1:0, причем на его поле. Это к вашим словам о пользе играть на выезде. Как удалось победить довольно крепкую "Ворсклу"?

- На такие матчи против команд Премьер-лиги не нужно особо настраивать ребят. В таких поединках за ними следят скауты, специалисты, и это только большой плюс для них. Это шаг вперед в их футбольной карьере. Как я говорил, мы стареемся играть в свою игру, может конкретно в этом матче нам больше повезло. Боженька помог нам, что вратарь парировал пенальти. Если с "Оболонью" Мозиль допустил ляп, то с "Ворсклой" он выручил, и я вместе командой благодарен ему за это. Главное всегда верить и доверять игрокам в любых ситуациях. Я не могу сказать, что полтавчане переиграли нас в игровом плане. У нас был выход один на один, но не реализовали голевой шанс. Поэтому, считаю нашу победу вовсе не случайной.

- После победы над "Ворсклой" вы сказали, что хотите в следующем этапе встретится с грандом. Ваши мечты сбылись, к вам едет "Шахтер".

- Да, имеем гранда, он играет в атакующий и комбинационный футбол, все футболисты любят, и умеет "повозиться" с мячом. Нам в первую очередь нужно быть готовым физически. По уровню контроля и владения мячом "Шахтеру" в чемпионате нет равных.

- Какая разница в игровом плане существует между Первой и Премьер-лигой?

- В Премьер-лиге футболисты больше играют в комбинационный футбол, нет этой постоянной борьбы. В Первой лиге есть много команд, навязывающие силовой футбол.

- Если бы пришлось поехать на стажировку в зарубежный клуб, чтобы вы выбрали? Какой европейский чемпионат нравится?

- С удовольствием бы поехал в Англию в клуб "Манчестер Сити" к Гвардиоле, или в "Ливерпуль" к Клоппу. Нравится манера "Сити" играть через короткий и средний пас. Они играют не пас ради паса, а все делают в завершающей стадии с ударом. Можно контролировать мяч на своей половине поля, но без результата. Мне интересно, когда мяч переходит в среднюю зону, а затем в третью атакующую и там доходит до завершающей стадии. Мне не нравится футбол, когда играют на высокого нападающего, где идет постоянная борьба, сброс, подхват и так далее. Я хочу, чтобы команда думала и добивалась результата.

- Кто лидер вашей команды?

- Не хотел бы кого-то конкретно выделять, ибо вся команда заслуживает похвалы. Сейчас задание сохранить все как есть в весенней части чемпионата, так как другие будут по-другому настраиваться на нас. Много команд заявили о желании завоевать путевку в Премьер-лигу. Насколько я знаю, это "Металлист-1925", "Верес", "Оболонь", "Николаев", "Черноморец", "Волынь" - шесть или даже семь команд. Как и в прошедшем чемпионате, так и в этом борьба за повышение будет идти до последнего тура.