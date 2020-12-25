Зеленский наградил, Павелко - вручил. Онищенко и Коньков получили ордена "За заслуги" I степени

Это вообще днище.... зеленой заразы.... Открытое письмо сотрудников ФФУ к футбольной общественности УкраиныКогда в Федерацию футбола Украины пришел Коньков А. Д., в его штате было 190 человек. Сегодня – более 220. Но это притом, что в своей предвыборной программе он обещал сократить численность сотрудников на одну треть! Справедливости ради следует отметить – многих людей он сократил. Но сократил квалифицированных специалистов по своим направлениям, которые проработали в Федерации по 10-15 лет. А вместо них набрал подхалимов и дармоедов…На работу принимаются только друзья, кумовья, дети, внуки и любовницы. Большей частью подразделений руководят исключительно приближенные к Конькову А. Д. люди. Они себе подбирают штат по тому же принципу. И как результат создалась «Семья» в худшем понимании.При этом создается впечатление, что сегодня главный критерий подбора кадров у Конькова А. Д. – кандидат должен быть тупее, чем он. Не профессиональные качества, а личная преданность и послушание. Ни стаж, ни образование, ни квалифицированность никого не интересуют. Главное, чтобы «свой» - и тогда тебя и высокой зарплатой обеспечат, и служебную машину в пользование дадут, и в командировки за рубеж отправят, и прочими благами снабдят. А самое близкое окружение вообще – «каста неприкосновенных»: хозяйничают в Федерации как у себя дома. И даже в командировках их обеспечивают королевскими условиями: начиная от полетов бизнес-классом и заканчивая проживанием в шикарных гостиницах. И что самое страшное, все эти блатные особы как специалисты – «0». Основные их качества – наглость, грубость, хамство.Приведем лишь несколько примеров:1. Управление информации ФФУ возглавил 22-летний выпускник режиссерского отделения театрального института, пасынок друга Конькова А. Д. – «регионала», мэра Вышгорода (город, в котором проживает Коньков А. Д.).2. Помощницей по юридическим вопросам Коньков А. Д. назначил никому неизвестную в украинском футболе малообразованную юристку, вознаградив ее за неизвестные заслуги огромной по меркам большинства сотрудников зарплатой и даже служебной машиной.3. Одним из заместителей председателя Комитета национальных сборных команд ФФУ (комитета, который в свое время возглавлял Лобановский В. В., в котором работали Базилевич О. П., Сабо Й. Й., Альтман С. И.) Коньков А. Д. назначил владельца бензозаправки.И такое в нашей Федерации сплошь и рядом…Возникает настойчивое ощущение, что у Конькова А. Д. крыша поехала. Он оформил на работу кучу советников и помощников для личных целей. Его и его жену обслуживают три (!) служебных автомобиля Федерации. В служебных поездках по делам ФИФА и УЕФА Коньков А. Д. берет с собой секретаршу-любовницу, которая также пользуется всеми ВИП-благами за казенный счет. А на решающий матч отбора на Чемпионат мира-2014 с национальной сборной командой Франции он и его ближайшие «помощники» полетели в Париж с женами. Естественно, за средства ФФУ, то есть всего футбольного сообщества страны! При этом жены размещались в бизнес-классе, а члены Исполкома ФФУ и команда – в эконом. Ни стыда, ни совести!