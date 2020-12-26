Отмена молодежного ЧМ, вспышка COVID в Манчестер Сити. Главные новости за 25 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 25 декабря

ФИФА отменила молодежный Чемпионат мира

Сборная Украины в возрасте до 20 лет не сможет защитить свой титул чемпиона мира в следующем году. Именно в 2021-м в Индонезии должен был пройти следующий молодежный Мундиаль. ФИФА постановила перенести соревнования из-за пандемии. Также был перенесен чемпионат мира среди 17-летних, который должен был состояться в Перу.

Ранее о будущем переходе воспитанника "Шахтера" в клуб из Бергамо сообщали итальянские СМИ. Сейчас же об этом пишет международное издание Goal. Сообщается, что Виктор согласился перейти в "Аталанту" после завершения своего контракта с "Шахтером", а это произойдет летом. Впрочем, не исключено, что итальянский клуб сделает дончанам предложение уже в январе.

Не секрет, что Андрей из-за травм так и не смог стать основным игроком "Вест Хэма". При этом он остается одним из самых высокооплачиваемых. В СМИ давно появляются сообщения, что молотобойцы стремятся продать украинца. Сейчас появилась информация, что Ярмоленко интересуется "Эвертон". Ириски следили за Андреем, еще когда тот играл за "Боруссию". Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко принял участие в десяти матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Львовский клуб прекратил сотрудничество с 30-летним защитником Владимиром Заставным. Тот присоединился к команде в 2017 году и за этот период сыграл 89 матчей, что является одним из лучших показателей в небольшой истории клуба. При этом в 23-х поединках Заставный был капитаном команды.

Премьер-лига назвала сборную первой половины сезона

В УПЛ за основу взяли статистические данные от WyScout. И сборная полугодия получилась довольно необычной, ведь в нее попали только по одному игроку от "Шахтера" и "Динамо". Вратарь - Волынец из "Колоса", в защите Балан ("Ингулец"), Яворский ("Ворскла"), Матвиенко ("Шахтер") и Саким ("Минай"). Полузащиту сформировали Мишнев ("Мариуполь"), Нуриев ("Минай") Кочергин ("Заря") и Цыганков ("Динамо"), пара форвардов - Шахаб ("Олимпик") и Будковский ("Десна").

Английский гранд сообщил, что потерял двух игроков из-за обнаружения COVID-19. В ближайшее время "Сити" не помогут Кайл Уокер и Габриэль Жезуз. Также вирус был обнаружен у двух сотрудников клуба. Отметим, что сегодня команда Гвардиолы сыграет с "Ньюкаслом", 28-го января с "Эвертоном", а третьего января с "Челси".

Сборная Казахстана в поединках против сине-желтых не сможет задействовать Бауржана Исламхана. Тот получил двухлетнюю дисквалификацию от Азиатской конфедерации за употребление стимуляторов. 27-летний Исламхан, который также выступает за эмиратский "Аль-Айн", сыграл за сборную своей страны 43 матча.