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Удаление Яремчука, планы на Зинченко, возрождение Арсенала. Главные новости за 26 декабря

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А также ничья в центральном матче АПЛ и потенциал Астон Виллы

Удаление Яремчука, планы на Зинченко, возрождение Арсенала. Главные новости за 26 декабря
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 26 декабря

Роман Яремчук заработал удаление

После серии из трех побед подряд в рамках чемпионата Бельгии "Гент" проиграл. Наиболее "украинскую" команду минимально переиграл "Кортрейк", за который выступает Евгений Макаренко. При этом одним из антигероев поединка стал Роман Яремчук. Форвард в середине первого тайма толкнул соперника и заработал прямую красную карточку. Кроме Яремчука участие в игре принимал Роман Безус, Игорь Пластун просидел на скамейке запасных. "Кортрейк" - восьмой, "Гент" - девятый.

МанСити определился с Зинченко

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что "Манчестер Сити" не будет продавать игроков в ближайшее трансферное окно. В клубе понимают важность глубины состава, ведь команда выступает в нескольких турнирах сразу. Таким образом, Александр Зинченко с большой вероятностью останется в Манчестере, по крайней мере, до конца сезона. Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны "Ювентуса", "Наполи" и нескольких английских клубов.

Лестер и МЮ не смогли определить сильнейшего

На момент старта тура это была встреча между второй и третьей командами в АПЛ. МЮ лучше начал игру и забил на 23-й минуте усилиями Рашфорда, которому ассистировал Фернандеш. Но довольно быстро "Лестер" ответил голом Барнса после удара из-за пределов штрафной. Во втором тайме Фернандеш уже сам забил с паса Кавани, однако удержать победный счет гостям не удалось - Варди замкнул прострел от Айозе. 2:2 - обе команды опустились на одну ступеньку, ведь их подвинул "Эвертон". Именно ириски, которые обыграли "Шеффилд" благодаря голу Сигурдссона, теперь главные преследователи "Ливерпуля". Правда, у МЮ на одну игру меньше.

Арсенал прервал серию неудач победой в дерби

Семь матчей не могла победить команда Артеты, что прогнозируемо спровоцировало слухи о его отставке. Наконец в гости к канонирам приехал "Челси", который в случае победы мог выйти на второе место. Но "Арсенал" значительно лучше подошел к реализации собственных моментов. Еще в первом тайме Ляказетт забил с пенальти, а Джака с игры, в начале второго Сака сделал счет 3:0. Лишь на 85-й Абрахам отправил мяч в сетку ворот Лено. Жоржиньо мог обострить интригу, если бы на 90+1-й реализовал пенальти, однако итальянец ошибся. В итоге 3:1, "Челси" опустился на седьмое место, "Арсенал" - 14-й.

Манчестер Сити вплотную приблизился к группе лидеров

Команда Гвардиолы принимала "Ньюкасл" и спокойно победила 2:0. Голы забивали Гюндоган и Торрес. Зинченко всю игру просидел на скамейке запасных. Благодаря этой победе и осечке конкурентов "Сити" поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от "Юнайтед", который идет четвертым, составляет лишь одно очко. Между тем "Астон Вилла" отстает на один балл от "Сити". Бирмингемцы, играя весь второй тайм в меньшинстве, разгромили "Кристал Пэлас" 3:0. При этом у вилланов лишь 13 сыгранных матчей, потенциально они могут оказаться даже на втором месте.

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