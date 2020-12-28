Бебех, Денисов и Вацко выбирали нового эксперта для программы Великий футбол

Ведущим финала стал шоумен, актер ”Мамахохотала” Евгений Янович. Полтора часа Янович с амбассадорами Favbet разыгрывали призы и проводили конкурсы.

Ведущий канала “Бомбардир” Роман Бебех сыграл с ведущим в “Правда или ложь” за 1000 грн, которую перечислили в благотворительный фонд “Таблеточки”.

Директор каналов “Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3” и ведущий программы “Великий футбол” Александр Денисов выбирал нового эксперта на свою программу.

Борьба была жесткой. За право стать членом команды главной футбольной воскресной программы сразились: Павло Зибров, Артем Милевский и Александр Алиев, а также коты Виктора Леоненко.

Также Денисов анонсировал новое январское шоу на каналах “Футбол” с участием Влады Седан.

Комментатору и ведущему ютуб-канала “Вацко Live” Виктору Вацко досталось задание написать жесткий комментарий в инстаграме под постом у Анатолия Анатолича. Также Виктор определил обладателя Jaguar.

Им стал Владимир из Киева.

Победителя поздравил украинский репер и продюсер Алексей “Потап” Потапенко.

Акция “Следуй за мечтой” прошла на сайте Favbet с октября по декабрь. В ней приняли участие более тысячи участников, а 32 счастливчика вышли в Grand Final. Cреди них были разыграны швейцарские часы, акустические системы, Iphone 12, PlayStation 5 и куча других призов.