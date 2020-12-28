НАПК закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны Павелко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.

Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины.

Согласно материалам НАПК, в свою бытность депутатом Верховной Рады VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в отеле, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой).

Отметим, что в середине декабря генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что хочет лично разобраться в деле о возможных преступлениях в УАФ.

Напомним, что в 2018-19 годах был открыт ряд уголовных дел против Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Павелко.