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НАПК закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны Павелко

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Правоохранительные органы закрыло производство после решения Конституционного суда Украины

НАПК закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны Павелко
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.

Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины.

Согласно материалам НАПК, в свою бытность депутатом Верховной Рады VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в отеле, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой).

Отметим, что в середине декабря генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что хочет лично разобраться в деле о возможных преступлениях в УАФ.

Напомним, что в 2018-19 годах был открыт ряд уголовных дел против Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
НАЗК

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