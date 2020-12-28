НАПК закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны Павелко
Правоохранительные органы закрыло производство после решения Конституционного суда Украины
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.
Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины.
Согласно материалам НАПК, в свою бытность депутатом Верховной Рады VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в отеле, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой).
Отметим, что в середине декабря генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что
Напомним, что в 2018-19 годах был открыт ряд уголовных дел против Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Павелко.
Популярное сейчас
- Трансферные цели Ромы: Бернард, возвращение из Китая или нападающий из Украины
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
- Канал для Динамо, волевой Милан, уверенный Реал. Главные новости за 23 декабря
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Новости по теме
- 23:23 Украинские Генпрокурор Украины Венедиктова намерена взять под контроль дело о возможных преступлениях представителей УАФ
- 12:22 Украинские Вероятными преступлениями Павелко заинтересовалась лично Генпрокурор Украины. Очередная буря в стакане или что-то изменилось?
- 10:09 Украинские Павелко предлагает провести на Арене Львов два матча отбора на ЧМ-2022