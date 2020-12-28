Санжар: Меня интересуют амбициозные проекты, в которых можно развиваться самому
Тренер рассказал, чем занимается во время творческого отпуска
Экс-тренер "
- Роман Николаевич, расскажите, как вы, чем занимались после ухода из "Карпат"?
- Сейчас я нахожусь в Киеве, с семьей. Большинство времени занимался воспитанием сына и его развитием. Он у меня тоже футболист. Впоследствии помогал здесь, одной из местных команд. Меня попросили быть в роли консультанта. Проводил им тренировки, был на матчах, поэтому можно сказать, что от футбола я никуда не пошел. Также меня приглашали в центр лицензирования на тренерские курсы, немножко преподавал. Ну и как-то так пролетело этих полгода.
- Как долго еще планируете находиться в творческом отпуске? Когда мы увидим вас за рулем какой-то команды?
- Ну трудно сказать - посмотрим. Мне звонят, мы общаемся с агентами, клубами. Конечно, каждый тренер, который в отпуске, всегда хочет поскорее вернуться к работе. А когда это произойдет, увидим. Есть разные разговоры, но конкретно говорить сейчас не хочу.
- Вы бы пошли в команду из Первой или Второй лиги Украины? Или вас интересует только УПЛ?
- Меня интересует больше амбициозный проект в котором можно развиваться самому, как тренеру и понимать, что ты будешь полезным этому клубу. Главное понимать куда ты идешь, которая в команде атмосфера и ситуация.
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