Санжар: Меня интересуют амбициозные проекты, в которых можно развиваться самому

Экс-тренер " Олимпика " и Карпат Роман Санжар рассказал, чем он занимается в тренерском отпуске.

- Роман Николаевич, расскажите, как вы, чем занимались после ухода из "Карпат"?

- Сейчас я нахожусь в Киеве, с семьей. Большинство времени занимался воспитанием сына и его развитием. Он у меня тоже футболист. Впоследствии помогал здесь, одной из местных команд. Меня попросили быть в роли консультанта. Проводил им тренировки, был на матчах, поэтому можно сказать, что от футбола я никуда не пошел. Также меня приглашали в центр лицензирования на тренерские курсы, немножко преподавал. Ну и как-то так пролетело этих полгода.

- Как долго еще планируете находиться в творческом отпуске? Когда мы увидим вас за рулем какой-то команды?

- Ну трудно сказать - посмотрим. Мне звонят, мы общаемся с агентами, клубами. Конечно, каждый тренер, который в отпуске, всегда хочет поскорее вернуться к работе. А когда это произойдет, увидим. Есть разные разговоры, но конкретно говорить сейчас не хочу.

- Вы бы пошли в команду из Первой или Второй лиги Украины? Или вас интересует только УПЛ?

- Меня интересует больше амбициозный проект в котором можно развиваться самому, как тренеру и понимать, что ты будешь полезным этому клубу. Главное понимать куда ты идешь, которая в команде атмосфера и ситуация.