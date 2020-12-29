Челси снова не может победить, неподсудность Павелко и прогнозы Блохина. Главные новости от 28 декабря

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 28 декабря

Два из трех запланированных матчей 16-го тура провели в АПЛ

"Лестер" в гостях у "Кристал Пэлас" довольствовался ничьей 1:1 , но смог выйти на второе место в турнирной таблице. А "Челси" на своем поле расписал мировую с "Астон Виллой" (опять же 1:1) . Команда Лэмпарда всего лишь на шестой позиции. В понедельник должен был состояться еще один матч Премьер-лиги, но в очередной раз вмешался коронавирус. "Эвертон" и "Ман Сити" сыграют между собой уже в 2021-м году .

Пока Президент УАФ может вздохнуть свободнее. Пока...

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко. Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины. Решение это не может быть окончательным, ввиду неопределенности со статусом самого Конституционного суда.

Олег Блохин рассказал о шансах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин высказался о группе, в которую попали сине-желтые в квалификации на чемпионат мира 2022 года. Блохин сказал: Ставить задачу надо о выходе с первого места. И не обязательно, чтобы речь шла о втором. Почему? Потому занять второе место в итоге - это хорошо, но цель должна быть выше.

Зинченко в Англии зарабатывает в разы меньше, чем Ярмоленко

Появилась информация о зарплатах украинских легионеров в АПЛ. Зинченко зарабатывает в "Ман Сити" 1,2 млн евро в год, данная сумма не является заоблачной для многих европейских клубов, которые хотели бы подписать украинца, даже с повышением зарплаты игрока. А вот у другого украинца в Англии – вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко зарплата составляет 7,1 млн евро в год.

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В Мехелене отметили действия украинского легионера и его гол

Капитан "Мехелена" Роб Схофс после поединка чемпионата Бельгии с "Мускроном" (2:1) заявил о значительном прогрессе украинского вингера Марьяна Шведа в последних матчах. Схофс сказал: Если он продолжит работать так же, то будет очень ценным игроком для нашей команды.

Иско хочет покинуть Реал

У игрока мадридского клуба Иско испортились отношения с партнерами по команде. Поэтому он хочет перейти в другой клуб. Сообщается, что конфликт произошел с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом, который недоволен действиями игрока в матчах и на тренировках. Многие одноклубники поддержали четвертого номера команды, согласившись с тем, что Иско несправедливо выходит на поле в составе "Реала".