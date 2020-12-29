Челси снова не может победить, неподсудность Павелко и прогнозы Блохина. Главные новости от 28 декабря
А также зарплаты украинцев в АПЛ и Швед получает комплименты в Бельгии
UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 28 декабря
"Лестер" в гостях у "Кристал Пэлас" довольствовался
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко. Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины. Решение это не может быть окончательным, ввиду неопределенности со статусом самого Конституционного суда.
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин высказался о группе, в которую попали сине-желтые в квалификации на чемпионат мира 2022 года. Блохин сказал: Ставить задачу надо о выходе с первого места. И не обязательно, чтобы речь шла о втором. Почему? Потому занять второе место в итоге - это хорошо, но цель должна быть выше.
Появилась информация о зарплатах украинских легионеров в АПЛ. Зинченко зарабатывает в "Ман Сити" 1,2 млн евро в год, данная сумма не является заоблачной для многих европейских клубов, которые хотели бы подписать украинца, даже с повышением зарплаты игрока. А вот у другого украинца в Англии – вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко зарплата составляет 7,1 млн евро в год.
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Капитан "Мехелена" Роб Схофс после поединка чемпионата Бельгии с "Мускроном" (2:1) заявил о значительном прогрессе украинского вингера Марьяна Шведа в последних матчах. Схофс сказал: Если он продолжит работать так же, то будет очень ценным игроком для нашей команды.
У игрока мадридского клуба Иско испортились отношения с партнерами по команде. Поэтому он хочет перейти в другой клуб. Сообщается, что конфликт произошел с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом, который недоволен действиями игрока в матчах и на тренировках. Многие одноклубники поддержали четвертого номера команды, согласившись с тем, что Иско несправедливо выходит на поле в составе "Реала".
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