"Цель - золото Олимпиады". Большой эксклюзив с Владиславом Гераскевичем | Халат Милевского #13

"Халат Милевского" - это не только футбол! Мы продолжаем экспериментировать с форматами и сегодня вы можете посмотреть интервью с очень интересным человеком - единственным представителем Украины на Кубке мира по скелетону Владиславом Гераскевичем! Александр Рыженко пообщался с ним о перспективах этого вида спорта в нашей стране, как стать скелетонистом, а также как сочетать: скелетон, обучение в ВУЗе, разработку одежды и работу персональным тренером? Получилось ли интересно - решать только вам!

Таймкоды:

00:00 - вступительное слово Рыженко

01:23 - первое знакомство Гераскевича со скелетоном

02:25 - не страшно ли ехать по льду головой вперед на скорости 150 км в час?

03:21 - почему именно скелетон, а не футбол или другие виды?

04:49 - почему на Кубке мира по скелетону нужно сгонять вес?

08:31 - как часто спрашивают, что такое скелетон?

09:05 - как в Украине стать скелетонистом?

09:19 - инфраструктура для скелетона в Украине

11:26 - о трудностях со стартовым разгоном

12:47 - интересуется ли молодежь скелетоном?

13:49 - сколько зарабатывают скелетонисты?

15:48 - сани для скелетона: где их берут?

16:46 - кто финансирует украинский скелетон и как к этому виду спорта относятся спонсоры?

18:03 - что в первую очередь нужно сделать в Украине для развития скелетона?

20:32 - чем запомнилась Олимпиада 2018?

21:31 - что чаще всего впоминается за время выступления в скелетоне?

23:06 - что нужно, чтобы стать скелетонистом?

25:11 - Гераскевич участвовал в разработке одежды

27:43 - зачем Гераскевич продолжает обучение в ВУЗе?

30:02 - Гераскевич - персональный тренер

30:50 - как COVID-19 повлиял на нынешний скелетон?

32:57 - оценка Гераскевича текущему сезону

34:27 - что обещает государство по срокам строительства стартовой эстакады?

35:18 - цель на Олимпиаду 2022

35:59 - "Халат Милевского" прощается до следующего года!

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".