"Цель - золото Олимпиады". Большой эксклюзив с Владиславом Гераскевичем | Халат Милевского #13
Скелетон в "Халате Милевского"!
"Халат Милевского" - это не только футбол! Мы продолжаем экспериментировать с форматами и сегодня вы можете посмотреть интервью с очень интересным человеком - единственным представителем Украины на Кубке мира по скелетону Владиславом Гераскевичем! Александр Рыженко пообщался с ним о перспективах этого вида спорта в нашей стране, как стать скелетонистом, а также как сочетать: скелетон, обучение в ВУЗе, разработку одежды и работу персональным тренером? Получилось ли интересно - решать только вам!
Таймкоды:
00:00 - вступительное слово Рыженко
01:23 - первое знакомство Гераскевича со скелетоном
02:25 - не страшно ли ехать по льду головой вперед на скорости 150 км в час?
03:21 - почему именно скелетон, а не футбол или другие виды?
04:49 - почему на Кубке мира по скелетону нужно сгонять вес?
08:31 - как часто спрашивают, что такое скелетон?
09:05 - как в Украине стать скелетонистом?
09:19 - инфраструктура для скелетона в Украине
11:26 - о трудностях со стартовым разгоном
12:47 - интересуется ли молодежь скелетоном?
13:49 - сколько зарабатывают скелетонисты?
15:48 - сани для скелетона: где их берут?
16:46 - кто финансирует украинский скелетон и как к этому виду спорта относятся спонсоры?
18:03 - что в первую очередь нужно сделать в Украине для развития скелетона?
20:32 - чем запомнилась Олимпиада 2018?
21:31 - что чаще всего впоминается за время выступления в скелетоне?
23:06 - что нужно, чтобы стать скелетонистом?
25:11 - Гераскевич участвовал в разработке одежды
27:43 - зачем Гераскевич продолжает обучение в ВУЗе?
30:02 - Гераскевич - персональный тренер
30:50 - как COVID-19 повлиял на нынешний скелетон?
32:57 - оценка Гераскевича текущему сезону
34:27 - что обещает государство по срокам строительства стартовой эстакады?
35:18 - цель на Олимпиаду 2022
35:59 - "Халат Милевского" прощается до следующего года!
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