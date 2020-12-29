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В Днепре установили первую в Украине скульптуру, которая посвящена фанатскому движению

Общие новости
(1 голосов)

Установлена скульптура на так называемой "Брехаловке"

В Днепре установили первую в Украине скульптуру, которая посвящена фанатскому движению
Новина українською

В Днепре установили первую в истории Украины скульптуру, которая посвящена фанатскому движению.

Находится скульптура в историческом для многих болельщиков Днепра месте в городе — на так называемой "Брехаловке".

Увидеть скульптуру можно в Днепре по адресу улица Андрея Фабра, 4.

В Днепре установили первую в Украине скульптуру, которая посвящена фанатскому движению - изображение 1В Днепре установили первую в Украине скульптуру, которая посвящена фанатскому движению - изображение 2
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В статье: Днепр
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.12.2020 в 22:13
Колосс!) ну хоть так
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Спецдоктор (Днепр)
29.12.2020 в 22:12
Ого, это ж по сколько они скинулись? Такую громадину то отгрохать
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C_Ballack (Днепр)
29.12.2020 в 21:29
Ёпта, монумент прямо)))
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