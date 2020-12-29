В Днепре установили первую в Украине скульптуру, которая посвящена фанатскому движению

В Днепре установили первую в истории Украины скульптуру, которая посвящена фанатскому движению.

Находится скульптура в историческом для многих болельщиков Днепра месте в городе — на так называемой "Брехаловке".

Увидеть скульптуру можно в Днепре по адресу улица Андрея Фабра, 4.