В Днепре установили первую в Украине скульптуру, которая посвящена фанатскому движению
Установлена скульптура на так называемой "Брехаловке"
В Днепре установили первую в истории Украины скульптуру, которая посвящена фанатскому движению.
Находится скульптура в историческом для многих болельщиков Днепра месте в городе — на так называемой "Брехаловке".
Увидеть скульптуру можно в Днепре по адресу улица Андрея Фабра, 4.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм
Популярное сейчас
- Источник: Шахтер отклонил предложение Баварии по Тете в размере 70 млн евро
- Миколенко: Стыдно было, что не знал, когда распался Советский Союз
- Диего Коста покинул Атлетико
- Артем Милевский: Для меня дико не выпить пивка после игры
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
29.12.2020 в 22:13
Ответить
0
0
Спецдоктор (Днепр)
29.12.2020 в 22:12
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
29.12.2020 в 21:29
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...