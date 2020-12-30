В женском еврокубковом рейтинге Украина завершает 2020-й на 22 позиции
Благодаря "Житлобуду-2"
УЕФА обнародовал еврокубковый рейтинг женских ассоциаций на конец 2020 года. Украина в таблице расположилась на 22-й позиции. Впереди Литва, а позади - Португалия.
Рейтинг формирует представительство стран в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин. Так, в этом году участие в турнире от Украины принимал харьковский "Житлобуд-2", который остановился в 1/16 финала.
Таблица коэффициентов УЕФА для женских клубов
Страна - Коэффициент
- Франция 85,000
- Германия 67,000
- Англия 59,000
- Испания 56,500
- Швеция 38,500
...22. Украина 13,000
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Источник:УЄФА
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