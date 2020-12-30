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В женском еврокубковом рейтинге Украина завершает 2020-й на 22 позиции

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Благодаря "Житлобуду-2"

В женском еврокубковом рейтинге Украина завершает 2020-й на 22 позиции
Новина українською

УЕФА обнародовал еврокубковый рейтинг женских ассоциаций на конец 2020 года. Украина в таблице расположилась на 22-й позиции. Впереди Литва, а позади - Португалия.

Рейтинг формирует представительство стран в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин. Так, в этом году участие в турнире от Украины принимал харьковский "Житлобуд-2", который остановился в 1/16 финала.

Таблица коэффициентов УЕФА для женских клубов

Страна - Коэффициент

  1. Франция 85,000
  2. Германия 67,000
  3. Англия 59,000
  4. Испания 56,500
  5. Швеция 38,500

...22. Украина 13,000

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В статье: УЕФА Житлобуд-2 (Харьков).
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Источник:
УЄФА

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