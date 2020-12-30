В женском еврокубковом рейтинге Украина завершает 2020-й на 22 позиции

УЕФА обнародовал еврокубковый рейтинг женских ассоциаций на конец 2020 года. Украина в таблице расположилась на 22-й позиции. Впереди Литва, а позади - Португалия.

Рейтинг формирует представительство стран в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин. Так, в этом году участие в турнире от Украины принимал харьковский "Житлобуд-2", который остановился в 1/16 финала.

Таблица коэффициентов УЕФА для женских клубов

Страна - Коэффициент

Франция 85,000 Германия 67,000 Англия 59,000 Испания 56,500 Швеция 38,500

...22. Украина 13,000