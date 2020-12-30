Магия Луческу, фиаско сборной, сага Месси и COVID. Футбольные итоги 2020 года. Аудиомнение #61
Обсуждаем самые интересные события 366 дней в рамках игры миллионов
Последствия коронавируса, анализ выступлений сборной, киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и украинских футболистов в европейских чемпионатах – в итоговом выпуске "Аудиомнения". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
В новом году мы ждем прогресса от обороны "горняков" и просим грамотных менеджерских решений от Шевченко. Хвалим украинскую вратарскую школу, объясняем, чем Яремчук похож на лидера "Норвича", а также говорим про регресс команд АПЛ. Кто главная звезда в "Баварии"? Неужели Куману стоит дать больше времени? Еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
01:07 – Влияние коронавируса на футбол
04:12 – Выступления "Динамо" и "Шахтера", про позитив в украинском футболе
07:29 – Сборная Украины: тактика Шевченко, технарь со Швейцарией и болезненные поражения
11:38 – Наши за границей: Малиновский, Яремчук, Зинченко, Ребров и все-все-все
15:40 – АПЛ: титул "Ливерпуля", проблемы "Сити", рутина Пепа, Артеты, Лэмпарда и Моуриньо
20:41 – "Бавария" – машина
22:48 – Сага Месси в "Барселоне" и краткий итог по "Реалу"
26:20 – Что запомнилось еще? Неймар, "Аталанта", Ибрагимович
29:17 – Поздравляем с наступающим 2021-м
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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