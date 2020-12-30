Магия Луческу, фиаско сборной, сага Месси и COVID. Футбольные итоги 2020 года. Аудиомнение #61

Последствия коронавируса, анализ выступлений сборной, киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и украинских футболистов в европейских чемпионатах – в итоговом выпуске "Аудиомнения". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

В новом году мы ждем прогресса от обороны "горняков" и просим грамотных менеджерских решений от Шевченко. Хвалим украинскую вратарскую школу, объясняем, чем Яремчук похож на лидера "Норвича", а также говорим про регресс команд АПЛ. Кто главная звезда в "Баварии"? Неужели Куману стоит дать больше времени? Еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

01:07 – Влияние коронавируса на футбол

04:12 – Выступления "Динамо" и "Шахтера", про позитив в украинском футболе

07:29 – Сборная Украины: тактика Шевченко, технарь со Швейцарией и болезненные поражения

11:38 – Наши за границей: Малиновский, Яремчук, Зинченко, Ребров и все-все-все

15:40 – АПЛ: титул "Ливерпуля", проблемы "Сити", рутина Пепа, Артеты, Лэмпарда и Моуриньо

20:41 – "Бавария" – машина

22:48 – Сага Месси в "Барселоне" и краткий итог по "Реалу"

26:20 – Что запомнилось еще? Неймар, "Аталанта", Ибрагимович

29:17 – Поздравляем с наступающим 2021-м