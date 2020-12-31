  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Блохин: Когда мне сказали, что я получил Золотой мяч, сначала думал, что это новогодний розыгрыш
В тренде

Блохин: Когда мне сказали, что я получил Золотой мяч, сначала думал, что это новогодний розыгрыш

Общие новости
(1 голосов)

Прошло уже 45 лет

Блохин: Когда мне сказали, что я получил Золотой мяч, сначала думал, что это новогодний розыгрыш
Новина українською

Легенда украинского футбола Олег Блохин вспомнил, как 45 лет назад он выиграл "Золотой мяч".

"Это было перед Новым годом. Я помню, у меня еще травма была. И мне кто-то из журналистов позвонил и сказал, что я получил "Золотой мяч". Я думал, что это новогодний розыгрыш. Поэтому не поверил. А потом, когда начали уже все перезванивать, и иностранные журналисты, и наши, то я тогда понял, что это действительно серьезно.

Читайте такжеДень в истории. 45 лет назад Олег Блохин выиграл Золотой мяч

Я жил тогда с родителями, поэтому самое главное, что родители поздравили. Тем более перед Новым годом. Шампанское, помню, выпили.

Смогут ли украинские футболисты выиграть "Золотой мяч" в будущем? Никогда не говори никогда. Но если ставить цель выиграть чемпионат или Кубок Украины и показывать свой уровень только с украинскими командами, а не с "Ювентусом", "Барселоной" или "Баварией", то "Золотой мяч" на уровне сборной, наверное, будет тяжело получить", – сказал Блохин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Блохин Золотой мяч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...