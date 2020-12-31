Блохин: Когда мне сказали, что я получил Золотой мяч, сначала думал, что это новогодний розыгрыш
Прошло уже 45 лет
Легенда украинского футбола Олег Блохин вспомнил, как 45 лет назад он выиграл "Золотой мяч".
"Это было перед Новым годом. Я помню, у меня еще травма была. И мне кто-то из журналистов позвонил и сказал, что я получил "Золотой мяч". Я думал, что это новогодний розыгрыш. Поэтому не поверил. А потом, когда начали уже все перезванивать, и иностранные журналисты, и наши, то я тогда понял, что это действительно серьезно.
Я жил тогда с родителями, поэтому самое главное, что родители поздравили. Тем более перед Новым годом. Шампанское, помню, выпили.
Смогут ли украинские футболисты выиграть "Золотой мяч" в будущем? Никогда не говори никогда. Но если ставить цель выиграть чемпионат или Кубок Украины и показывать свой уровень только с украинскими командами, а не с "Ювентусом", "Барселоной" или "Баварией", то "Золотой мяч" на уровне сборной, наверное, будет тяжело получить", – сказал Блохин.
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