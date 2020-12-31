Блохин: Когда мне сказали, что я получил Золотой мяч, сначала думал, что это новогодний розыгрыш

Легенда украинского футбола Олег Блохин вспомнил, как 45 лет назад он выиграл "Золотой мяч".

"Это было перед Новым годом. Я помню, у меня еще травма была. И мне кто-то из журналистов позвонил и сказал, что я получил "Золотой мяч". Я думал, что это новогодний розыгрыш. Поэтому не поверил. А потом, когда начали уже все перезванивать, и иностранные журналисты, и наши, то я тогда понял, что это действительно серьезно.

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Я жил тогда с родителями, поэтому самое главное, что родители поздравили. Тем более перед Новым годом. Шампанское, помню, выпили.

Смогут ли украинские футболисты выиграть "Золотой мяч" в будущем? Никогда не говори никогда. Но если ставить цель выиграть чемпионат или Кубок Украины и показывать свой уровень только с украинскими командами, а не с "Ювентусом", "Барселоной" или "Баварией", то "Золотой мяч" на уровне сборной, наверное, будет тяжело получить", – сказал Блохин.