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"Это будет революция" - УАФ продолжает держать курс на создание женских команд во всех клубах УПЛ

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Итоги года для украинского женского футбола от вице-президента УАФ

"Это будет революция" - УАФ продолжает держать курс на создание женских команд во всех клубах УПЛ
Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко подвел итоги 2020 году в области развития женского футбола

- Вадим Константинович, что из запланированного 2020 году в секторе женского футбола удалось реализовать, а что - нет?

- Прежде всего хочу отметить, что женский футбол был и остается приоритетным направлением работы Украинской ассоциации футбола, что неоднократно подчеркивал президент УАФ Андрей Павелко. И это нашло свое отражение в решении исполкома УАФ, который в начале марта утвердил стратегию развития женского футбола на следующие четыре года. Этот документ должен вызвать настоящую революцию, поскольку предполагает обязательное наличие женских команд во всех клубах украинской Премьер-лиги.

Что касается итогов прошлого года, то начался он в обычном режиме. Прошел традиционный сбор вратарей национальных женских сборных, также, как и в прошлые годы, прошло "зимнее первенство", которое впервые прошло в Чернигове. Стартовали соревнования в девичьей футбольной лиге, где участвовали команды, составленные из игроков до 17 лет. Девичья сборная WU-17 провела сбор в Харькове, готовясь к матчам элит-раунда чемпионата Европы. А национальная команда приняла участие в представительном международном турнире в Испании.

Но потом вссь дальнейшее календарь перечеркнула пандемия COVID-19 и вызванные ею карантинные ограничения. В конце концов были отменены элит-раунд и финальная стадия девичьего Евро-2020 (WU-17), а квалификационные поединки молодежного женского Евро-2021 переносились несколько раз и в конце концов были назначены на следующий год.

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- Ограничения коснулись и клубного футбола, но чемпионат Украины все-таки удалось завершить...

- Да, не только завершить, но и начать новый сезон. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Всеукраинскую ассоциацию женского футбола во главе с Валерием Лунченко за конструктивное сотрудничество. Украинская ассоциация футбола, со своей стороны, сделала все, что от нее зависело, чтобы был доигран матче чемпионата среди команд высшей лиги и разыгран Кубок Украины. В итоге харьковский "Жилстрой-2" под руководством Натальи Зинченко сделал "золотой дубль", победив в обоих турнирах, а также осенью представлял Украину в розыгрыше женской Лиги чемпионов.

Приятно, что в непростых условиях нам удалось сохранить представительство среди клубов в новом, юбилейном, 30-м чемпионате Украины среди женских команд. Завершена первая часть соревнований, розыгрыш впервые происходит по новой схеме, в два этапа, имеет обострить конкуренцию среди лучших клубов и повысить общий уровень турнира. Вышли на старт соревнований в новом сезоне национального первенства также команды первой лиги, которые впервые играют в два круга с разъездами. Работают детские школы, в частности, Академия УАФ, где вместе с ребятами занимаются и девочки.

Да, в общем карантин существенно повлияли на нашу жизнедеятельность, но структуру соревнований сохранено, женский футбол продолжает развиваться.

- Отдельный повод для положительных эмоций обеспечила национальная сборная. Вы ожидали такой результат сине-желтых?

- Насколько мне известно, Наталья Зинченко всегда ставит перед своими подопечными только максимальные задачи. Поэтому лично для меня не стали неожиданностью пять побед подряд нашей главной женской сборной, которые обеспечили ей второе место в отборочной группе Евро, который состоится 2022 года. Но туда еще надо пробиться через стыковые матчи, которые ждут наших девушек в апреле 2021-го.

Также напомню, что Украинская ассоциация футбола позаботилась, чтобы тренеры всех сборных команд чувствовали уверенность и могли спокойно работать и составлять дальнейшие планы работы. Согласно решению исполкома УАФ, контракты с Натальей Зинченко, а также тренерами девичьих сборных WU-17 и WU-19 Сергеем Сапроновым и Валерием Паламарчуком были продлены до конца 2021 года.

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В статье: Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (13)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
30.12.2020 в 22:43
Редакція, а можете організувати пряму лінію з Павелком? Щоб можна було задати йому запитання, ото б він наслухався..)
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.12.2020 в 23:00
Та він же не ідійот, щоб на пряму лінію погоджуватися. Або це буде нагадувати пряму лінію з кремлівським бункерним обнульонишем - буде дві години нести якусь лабуду про космічні кораблі, що бороздять НСК Олімпійський.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
30.12.2020 в 22:29
Ну если только жены футболистов...
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.12.2020 в 22:25
Смахивает на диверсию. У ряда клубов и так проблемы с финансами, так давайте еще вводить эти несвоевременные новшества
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+4
0
sergei2020 (Черновцы)
30.12.2020 в 22:12
Клубы с трудом оплачивают ковидные тесты,а на прокладки вобще денег нет.
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
30.12.2020 в 21:53
Займаються єрундою.
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+4
0
sergei2020 (Черновцы)
30.12.2020 в 21:53
Полный ИДИОТИЗМ!!! МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!!!
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.12.2020 в 21:51
У меня была девушка игроком сборной Украины была несколько лет назад
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
30.12.2020 в 22:45
не ври... наверное тренером ветеранской сборной была...
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.12.2020 в 21:42
А чого тільки жінок? А ще ветерани захочуть U-45, U-55. Потім трансгендери підтягнуться, вони що, не люди? Павелко, припиняйте там курити те, що ви там курите.
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+6
-1
Dortmund 09 (Киев)
30.12.2020 в 21:25
Ну это напряжно будет для клубов....пусть лучше каждый клуб УПЛ перечисляет раз в год деньгу на содержание женского футбола в целом.
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0
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
30.12.2020 в 21:25
Не грузите клубы УПЛ лишними расходами, а лучше наоборот отмените Ю-21. Богатые клубы наполнят низшие дивизионы двойками и все будет ок. А развитие женского футбола можна начать с малого - обязательной группы девочек в спорт. академиях. И по чуть-чуть возродите женский футбол.
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+2
-1
football_soccer (Украина)
30.12.2020 в 21:22
идиотизм. Совершенно не нужная, лишняя финансовая нагрузка
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+6
0


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