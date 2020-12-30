"Это будет революция" - УАФ продолжает держать курс на создание женских команд во всех клубах УПЛ

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко подвел итоги 2020 году в области развития женского футбола

- Вадим Константинович, что из запланированного 2020 году в секторе женского футбола удалось реализовать, а что - нет?

- Прежде всего хочу отметить, что женский футбол был и остается приоритетным направлением работы Украинской ассоциации футбола, что неоднократно подчеркивал президент УАФ Андрей Павелко. И это нашло свое отражение в решении исполкома УАФ, который в начале марта утвердил стратегию развития женского футбола на следующие четыре года. Этот документ должен вызвать настоящую революцию, поскольку предполагает обязательное наличие женских команд во всех клубах украинской Премьер-лиги.

Что касается итогов прошлого года, то начался он в обычном режиме. Прошел традиционный сбор вратарей национальных женских сборных, также, как и в прошлые годы, прошло "зимнее первенство", которое впервые прошло в Чернигове. Стартовали соревнования в девичьей футбольной лиге, где участвовали команды, составленные из игроков до 17 лет. Девичья сборная WU-17 провела сбор в Харькове, готовясь к матчам элит-раунда чемпионата Европы. А национальная команда приняла участие в представительном международном турнире в Испании.

Но потом вссь дальнейшее календарь перечеркнула пандемия COVID-19 и вызванные ею карантинные ограничения. В конце концов были отменены элит-раунд и финальная стадия девичьего Евро-2020 (WU-17), а квалификационные поединки молодежного женского Евро-2021 переносились несколько раз и в конце концов были назначены на следующий год.

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- Ограничения коснулись и клубного футбола, но чемпионат Украины все-таки удалось завершить...

- Да, не только завершить, но и начать новый сезон. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Всеукраинскую ассоциацию женского футбола во главе с Валерием Лунченко за конструктивное сотрудничество. Украинская ассоциация футбола, со своей стороны, сделала все, что от нее зависело, чтобы был доигран матче чемпионата среди команд высшей лиги и разыгран Кубок Украины. В итоге харьковский "Жилстрой-2" под руководством Натальи Зинченко сделал "золотой дубль", победив в обоих турнирах, а также осенью представлял Украину в розыгрыше женской Лиги чемпионов.

Приятно, что в непростых условиях нам удалось сохранить представительство среди клубов в новом, юбилейном, 30-м чемпионате Украины среди женских команд. Завершена первая часть соревнований, розыгрыш впервые происходит по новой схеме, в два этапа, имеет обострить конкуренцию среди лучших клубов и повысить общий уровень турнира. Вышли на старт соревнований в новом сезоне национального первенства также команды первой лиги, которые впервые играют в два круга с разъездами. Работают детские школы, в частности, Академия УАФ, где вместе с ребятами занимаются и девочки.

Да, в общем карантин существенно повлияли на нашу жизнедеятельность, но структуру соревнований сохранено, женский футбол продолжает развиваться.

- Отдельный повод для положительных эмоций обеспечила национальная сборная. Вы ожидали такой результат сине-желтых?

- Насколько мне известно, Наталья Зинченко всегда ставит перед своими подопечными только максимальные задачи. Поэтому лично для меня не стали неожиданностью пять побед подряд нашей главной женской сборной, которые обеспечили ей второе место в отборочной группе Евро, который состоится 2022 года. Но туда еще надо пробиться через стыковые матчи, которые ждут наших девушек в апреле 2021-го.

Также напомню, что Украинская ассоциация футбола позаботилась, чтобы тренеры всех сборных команд чувствовали уверенность и могли спокойно работать и составлять дальнейшие планы работы. Согласно решению исполкома УАФ, контракты с Натальей Зинченко, а также тренерами девичьих сборных WU-17 и WU-19 Сергеем Сапроновым и Валерием Паламарчуком были продлены до конца 2021 года.