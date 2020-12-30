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Можаровский, Труханов и Кутаков больше не будут привлекаться к судейству матчей

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Но останутся в структуре Комитета арбитров

Можаровский, Труханов и Кутаков больше не будут привлекаться к судейству матчей
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Некоторые кадровые изменения произошли в Комитете арбитров УАФ

Как сообщает Meta-ratings, арбитры Юрий Можаровский, Константин Труханов, Дмитрий Кутаков и лайсмен Александр Войтюк, которым сейчас по 43-44 года, больше не будут привлекаться к обслуживанию матчей в УПЛ и ПФЛ, но полностью футбол не покинут. Все они собираются остаться в футболе только теперь уже в роли наблюдателей арбитража.

Также из состава Комитета арбитров УАФ были выведены заместитель председателя Андрей Шандор и Виталий Годулян, который курирует Первую лигу. По имеющейся информации, заместителем председателя комитета арбитров УАФ станет Сергей Лисенчук, а две вакантные должности займут Александр Войтюк, завершивший судейскую карьеру, и Михаил Овчар.

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В статье: Дмитрий Кутаков Сергей Лисенчук Юрий Можаровский Александр Войтюк Виталий Годулян Андрей Шандор Константин Труханов Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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