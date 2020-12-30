Можаровский, Труханов и Кутаков больше не будут привлекаться к судейству матчей
Но останутся в структуре Комитета арбитров
Некоторые кадровые изменения произошли в Комитете арбитров УАФ
Как сообщает Meta-ratings, арбитры Юрий Можаровский, Константин Труханов, Дмитрий Кутаков и лайсмен Александр Войтюк, которым сейчас по 43-44 года, больше не будут привлекаться к обслуживанию матчей в УПЛ и ПФЛ, но полностью футбол не покинут. Все они собираются остаться в футболе только теперь уже в роли наблюдателей арбитража.
Также из состава Комитета арбитров УАФ были выведены заместитель председателя Андрей Шандор и Виталий Годулян, который курирует
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