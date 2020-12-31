Динамо покупает израильтянина, ничьи Ливерпуля и Реала. Главные новости за 30 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 30 декабря

Сначала израильские СМИ сообщили, что президент "Маккаби" Петах-Тиквы решил продать главную звезду команды 19-летнего Лиэля Абаду, а главным претендентом на него является один из украинских грандов. Вскоре отец самого игрока сообщил, что этим грандом является киевское "Динамо". "Маккаби" получит за парня 5 млн евро, сам Абада подпишет пятилетний контракт. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал три результативные передачи, вызывался в различные молодежные сборные Израиля. Добавим, что именно из "Маккаби" в "Шахтер" переходил Манор Соломон.

Контракт с полтавским клубом подписал Оливье Тилль. Последним его клубом была российская "Уфа", при этом он активно выступает за сборную своей страны - на счету Тилля 27 матчей и два гола. Интересно, что Тилль уже пятый представитель Люксембурга, который сыграет в чемпионате Украины. Сейчас в "Динамо" играет Жерсон Родригес, а во "Львове" Энес Махмутович.

По сообщению СМИ, Юрий Можаровский, Константин Труханов и Дмитрий Кутаков больше не будут работать на матчах чемпионата Украины в качестве главных арбитров. Они перейдут на должность наблюдателей за арбитражем. Также судейскую карьеру завершает лайнсмен Александр Войтюк.

Команда Юргенна Клоппа встречалась с "Ньюкаслом" и не смогла забить хотя бы один гол, правда, и соперник не смог пробить Алиссона. В итоге ничья 0:0. "Ливерпуль" опережает МЮ на три очка, но у команды Сульшера есть еще игра в запасе. Еще один матч - "Фулхэм" - "Тоттенхэм" - был перенесен из-за вспышки коронавируса.

Кроме лондонского дерби ранее не состоялся матч "Эвертона" и "Манчестер Сити". На этом фоне в СМИ появились слухи, что АПЛ может взять паузу в две недели, чтобы избежать массового заражения игроков. Впрочем, Лига выступила с официальным заявлением, что такие радикальные шаги не планируются, медицинский протокол полностью обеспечивает проведение соревнований.

В Испании доигрывают 16-й тур. Мадридский "Реал", как и во вторник "Барселона", не смог обыграть своего оппонента - скромный "Эльче". На гол Модрича в первом тайме ответил Фидель ударом с пенальти, 1:1 в итоге. А вот "Атлетико" свой матч выиграл - матрасники были сильнее "Хетафе" благодаря голу от Луиса Суареса. Команда Симеоне оторвалась от "Реала" на два очка, при этом имеет два матча в запасе. Снова проиграла "Валенсия" - на этот раз "Гранаде" 1:2.

Один из самых ярких талантов итальянского футбола - Марио Балотелли, который из-за своего характера не сумел стать звездой мирового класса, сыграл первый матч за клуб второго итальянского дивизиона "Монцу". При этом форвард уже на 5-й минуте отличился забитым голом, что помогло его команде победить 3:0. "Монца" идет на третьем месте.