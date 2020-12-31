Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил

В карьере одного из любимцев украинских болельщиков - Владимира Бессонова было множество событий, участником которых ему посчастливилось быть. В огромнейшем количестве сыгранных матчей в составе киевского "Динамо" и сборной СССР на разных уровнях всегда находилось что-то необычное, что оставляло в памяти неизгладимый след. Разумеется, как со знаком "плюс", так и "минус". Взять, к примеру, год 1990-й, в котором руководимые Валерием Лобановским динамовцы столицы Украины сделали дубль - выиграли золотые медали чемпионата СССР и стали обладателями Кубка страны. Правда, в разгар года выступавшие в составе сборной СССР девять (!) представителей "Динамо" потерпели фиаско на чемпионате мира в Италии. Болельщики со стажем помнят, как национальная команда не смогла преодолеть групповую стадию турнира, в которой ее соперниками были Румыния, Камерун и грозная Аргентина во главе с Марадоной.

В игре с румынами, которая была для советской сборной стартовой в группе, все пошло наперекосяк. Действовавшая не лучшим образом команда с аббревиатурой из чеырех букв и гербом на груди пропустила два "сухих" мяча от лидера соперников Мариуша Лэкетуша. И как ни старались подопечные Лобановского исправить положение в ходе матча, сделать этого им так и не удалось. Не помогла и поддержка полуторатысячного болельщицкого десанта, прибывшего к берегам Италии на теплоходах "Тарас Шевченко" и "Грузия".

За перипетиями матча Румыния - СССР внимательно следили не только зрители на трибунах, но и многочисленная армия представителей СМИ - как пишущих, так и снимающих. И надо же такому случиться: на стадионе "Сан-Никола" в Бари фотокорреспондент немецкого журнала «Штерн» одним щелчком затвора фотоаппарата положил начало весьма любопытной и вместе с тем курьезной истории.

Когда горький осадок от неудачного выступления сборной СССР в Италии, где после поражения от румын последовал проигрыш аргентинцам с тем же счетом 0:2 и ничего не значившая победа над камерунцами (4:0) стал сходить на нет, а события мирового первенства стали историей, в руки автору этих строк попал один из номеров «Штерна». Его мне показал коллега по увлечению, каким-то образом раздобывший немецкий журнал на просторах СССР. В ту пору подобное было в диковинку, ведь издания из стран капиталистического лагеря поступали в продажу на территории Советского Союза в ограниченном количестве, да и то не везде. Иногда этот информационный вакуум компенсировали газеты и журналы, ввозимые в страну советскими дипломатами, туристами или же моряками дальнего плавания.

Так вот, ласкавший взгляд цветными иллюстрациями объемный «Штерн» на одном из разворотов поразил уникальным снимком, сделанном во время матча Румыния - СССР. На нем был запечатлен игровой эпизод с участием румынского футболиста Флорина Радучою и универсала советской сборной Владимира Бессонова. Первый из них, пытаясь сдержать прорыв киевского динамовца, ухватил того за трусы. Да так цепко, что они едва не остались у румына в руке. К счастью, материал средней части экипировки сборной СССР оказался прочным, благодаря чему Бессонову не пришлось краснеть перед публикой, заполнившей трибуны стадиона в Бари. Максимум, что удалось румыну, так это оттянуть переднюю часть трусов советского спортсмена до неприличного уровня. Так, что обнажилось все «внутреннее содержимое» оных. В пылу борьбы двух игроков, появившегося на мгновенье элемента эротики, никто не заметил – ни зрители на трибунах, ни у экранов телевизоров. Зато заметило зоркое око немецкого фотокорреспондента, запечатлевшее сей пикантный момент, что называется, во всей красе. Несложно предположить, что когда автор снимка выложил свою работу на стол главного редактора «Штерна», тот наверняка расплылся в довольной улыбке, предвкушая нешуточный резонанс от такого фотошедевра. В верхнем правом углу пикантной фотографии значился небольшой комментарий: «Was die russen alles zeigten», что в переводе с немецкого означает: «Все, что показали русские». Понять саркастическую иронию немцев можно – в отличие от сборной СССР их национальная команда выступила куда успешнее, завоевав звание чемпионов мира.

То самое фото из журнала Штерн

Журнал с уникальным «эротичным» снимком Бессонова я ненадолго одолжил у моего знакомого с целью переснять. В ту пору цветная пленка была огромным дефицитом, да и стоила недешево, поэтому пришлось довольствоваться черно-белой. Печатая фотографии в домашней лаборатории, которой, как и у подавляющего большинства советских граждан, служила ванная комната, я не переставал удивляться умению немецкого фоторепортера поймать «нужный» момент. Полагаю, что он получил солидное вознаграждение за свой труд благодаря Бессонову.

Фото с изображением одного из уважаемых мною футболистов было настолько необычным, что я не мог не удержаться от желания напечатать снимков как можно больше – для друзей, знакомых и коллег. Сомневаться не приходилось: Владимир Бессонов в «таком» виде у каждого из них вызовет если не приступ смеха, то уж улыбку наверняка. Так оно и получилось. Двух десятков фотографий размером 18x24 оказалось даже мало, чтобы удовлетворить спрос всех желающих. Стоило мне показать шедевр из «Штерна» знакомым коллекционерам, торговавшим на площади у киевского Республиканского стадиона перед еврокубковыми матчами «Динамо» сезона-1990/91, как вскоре в руках не осталось ни одного экземпляра! Слух об уникальной фотографии с Бессоновым мгновенно распространился среди остальных любителей футбольной атрибутики, которые то и дело подходили ко мне с одним и тем же вопросом: «А нет ли еще одной такой фотографии?». По приезду домой пришлось вновь достать из домашнего архива негатив с изображением единоборства Радучою и Бессонова и допечатать еще с десяток экземпляров.

Во второй половине 90-х, когда главный герой фотографии уже работал на тренерском поприще, я познакомил с работой немецкого фотокорреспондента коллег из газеты «Команда». Уникальность снимка получила высокую оценку среди журналистов отдела футбола, готовивших открыть на страницах издания специальную рубрику с веселыми историями. Вскоре предоставленная мною фотография «Штерна» заняла в ней достойное место.

С тех пор, как ничего не подозревавший Владимир Бессонов, стал на какое-то время популярным в Германии, прошел не один десяток лет. Однако историю со снимком бывший участник трех чемпионатов мира не забыл. Когда я спросил его об этом, он рассмеялся.

- Ту фотографию, разумеется, помню до сих пор, - улыбаясь, сказал Владимир Васильевич. - Как-то перебирал свой домашний архив и наткнулся на нее. После чемпионата мира 1990 года тот самый снимок вместе с экземпляром журнала «Штерн», где он был опубликован, мне на динамовскую базу в Конча-Заспу прислал его автор. В конверте также было письмо, в котором немецкий фотокорреспондент выразил мне… благодарность. Оказывается, таким вот образом я помог ему стать обладателем первой премии за лучшее фото в Германии. Позже эту фотографию – как в цветном, так и в черно-белом изображении видел и в других журналах. История действительно получилась забавная...