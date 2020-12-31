ТаТоТаке презентовали клип с украиноязычной песней на слова Спиваковского и подписчиков

Программа ТаТоТаке подготовила под новогоднюю елку музыкальный сюрприз с песней, посвященной проекта.

В создании клипа "ТаТоТаке" принимали участие и подписчики, они придумали музыку и частично стихи.

Слушайте на здоровье! И пусть удача не отвернется от вас в Новом, 2021 году! А если что-то пойдет не так и настроение будет не самый лучший, вы знаете, что смотреть и что говорить: "Та То Таке!".