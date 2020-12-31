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ТаТоТаке презентовали клип с украиноязычной песней на слова Спиваковского и подписчиков

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Вспомнили и Маркевича

ТаТоТаке презентовали клип с украиноязычной песней на слова Спиваковского и подписчиков
Новина українською

Программа ТаТоТаке подготовила под новогоднюю елку музыкальный сюрприз с песней, посвященной проекта.

В создании клипа "ТаТоТаке" принимали участие и подписчики, они придумали музыку и частично стихи.

Слушайте на здоровье! И пусть удача не отвернется от вас в Новом, 2021 году! А если что-то пойдет не так и настроение будет не самый лучший, вы знаете, что смотреть и что говорить: "Та То Таке!".

Музыка, аранжировка и вокал Евгения Золотых, текст Михаила Спиваковского, Евгения Золотых и подписчиков Ruslan Kanchalaba, Николай Тефтюк, Pavlo Rudenko, Савик тягнешкиль, Гнат Ннатович Сковорода.

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В статье: ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
31.12.2020 в 11:19
"краиноязычная песня",Так, обычно, пишут русскоязычные таджики.
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