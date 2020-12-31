Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО

Коронавирус сделал 2020-й и одним из самых трудных для нас. Но кроме собственных жертв, на которые нам всем пришлось пойти, мир потерял многих выдающихся футбольных личностей. Чего только стоит имя Диего Марадоны, который ушел в лучший из миров только в 60 лет. Но это была не единственная потеря. Жерар Улье, Паоло Росси, Юрий Дячук-Ставицкий, Папа Буба Диоп и многие другие. В последнем видео этого года канал UA-Футбол вспоминает всех культовых футбольных персон, которые оставили нас.