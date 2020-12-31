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Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО

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Тренеры, функционеры, легендарные футболисты

Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус сделал 2020-й и одним из самых трудных для нас. Но кроме собственных жертв, на которые нам всем пришлось пойти, мир потерял многих выдающихся футбольных личностей. Чего только стоит имя Диего Марадоны, который ушел в лучший из миров только в 60 лет. Но это была не единственная потеря. Жерар Улье, Паоло Росси, Юрий Дячук-Ставицкий, Папа Буба Диоп и многие другие. В последнем видео этого года канал UA-Футбол вспоминает всех культовых футбольных персон, которые оставили нас.

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В статье: Пап Пате Диуф Юрий Дячук-Ставицкий Диего Марадона Алехандро Сабелья Жерар Улье Сергей Ателькин Владимир Трошкин Радомир Антич Петр Слободян Паоло Росси Виктор Понедельник Владимир Лозинский Папе Диоп канал UA-Футбол Лоренсо Санс Амадео Рауль Каррисо
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