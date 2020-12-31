Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
Тренеры, функционеры, легендарные футболисты
Коронавирус сделал 2020-й и одним из самых трудных для нас. Но кроме собственных жертв, на которые нам всем пришлось пойти, мир потерял многих выдающихся футбольных личностей. Чего только стоит имя Диего Марадоны, который ушел в лучший из миров только в 60 лет. Но это была не единственная потеря. Жерар Улье, Паоло Росси, Юрий Дячук-Ставицкий, Папа Буба Диоп и многие другие. В последнем видео этого года канал UA-Футбол вспоминает всех культовых футбольных персон, которые оставили нас.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам
- Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил
- Динамо покупает израильтянина, ничьи Ливерпуля и Реала. Главные новости за 30 декабря
- Артем Милевский: Для меня дико не выпить пивка после игры
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...