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Стадион Юбилейный в Сумах продан на аукционе за 8.1 млн гривен

Общие новости
(2 голосов)

Победитель - ООО Север Агро Сервис

Стадион Юбилейный в Сумах продан на аукционе за 8.1 млн гривен
Новина українською

Стадион "Юбилейный" в Сумах был продан на аукционе, который состоялся на электронной платформе OpenMarket.

Победу в торгах одержало общество с ограниченной ответственностью "Север Агро Сервис".

Стартовая цена стадиона составляла 5, 5 млн гривен, а итоговая победная предложенная цена составила более 8 миллионов гривен.

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По информации журналиста каналов "Футбол" Дмитрия Шпирко, компания "Север Агро Сервис" связана с любительским клубом "Виктория" из Николаевки Сумской области. С сезона 2021/21 эта команда планирует идти в профессиональный футбол.

Напомним, общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв. Максимальная вместимость сумской арены — 29 тысяч зрителей. Сейчас на стадионе выступает клуб Первой лиги "Альянс".

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В статье: Стадион "Юбилейный"
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Источник:
setam.net.ua

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Комментарии (3)
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miranda1miranda (Армянск)
31.12.2020 в 17:32
Построили за 50 млн грн при курсе доллара 1/5. Продали за 8.1 млн грн при курсе 1/28. Это или очередной схематоз , или полный упадок экономической жизни Украины.
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+1
-2
Счётчик шансов (Полтава)
31.12.2020 в 17:37
Это реалии Ухруины.
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+1
-5
Dr. House (Подолье)
31.12.2020 в 17:51
Счётчик: чемодан- вокзал- паРаша. Ехай нах..й, навсегда!
+1
-1


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