Стадион Юбилейный в Сумах продан на аукционе за 8.1 млн гривен

Стадион "Юбилейный" в Сумах был продан на аукционе, который состоялся на электронной платформе OpenMarket.

Победу в торгах одержало общество с ограниченной ответственностью "Север Агро Сервис".

Стартовая цена стадиона составляла 5, 5 млн гривен, а итоговая победная предложенная цена составила более 8 миллионов гривен.

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По информации журналиста каналов "Футбол" Дмитрия Шпирко, компания "Север Агро Сервис" связана с любительским клубом "Виктория" из Николаевки Сумской области. С сезона 2021/21 эта команда планирует идти в профессиональный футбол.

Напомним, общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв. Максимальная вместимость сумской арены — 29 тысяч зрителей. Сейчас на стадионе выступает клуб Первой лиги "Альянс".