Новый клуб Демченко, кризисное решение Реала, победа МЮ. Главные новости за 1 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 1 января

Ранее сообщалось, что переход израильского вингера Лиэля Абады в киевское "Динамо" фактически решен. Однако накануне израильские СМИ сообщили, что стороны не могут сойти по пунктам, касающимся дисциплинарных нарушений. В результате было взята пауза до вторника. Абада будет включен в заявку "Маккаби" Петах-Тиквы на матч чемпионата, который состоится в понедельник.

Бывший главный тренер "Металлиста 1925", который также работал в запорожском "Металлурге", "Вересе", "Львове" и "Буковине", возглавил клуб "Дила" из грузинского города Гори. В прошлом чемпионате новая команда Демченко завоевала бронзу, поэтому украинский тренер сможет дебютировать в еврокубках в следующем сезоне, если останется на посту до лета. Интересно, что новый тренер может сразу потерять своего лучшего бомбардира - Николая Ковталюка. 25-летний украинский форвард забил десять голов в прошлом чемпионате Грузии, что является лучшим показателем первенства. По его словам, он сейчас рассматривает предложения из Польши, Венгрии и Турции.

Рух подписал бывшего игрока Александрии

У львовского "Руха" есть первый новичок в 2021 году - им стал Максим Задерака. Атакующий полузащитник перешел в "Руха" на правах свободного агента, ведь у него закончился контракт с "Александрией". В первой половине сезона Задерака принял участие в десяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Манкунианцы в рамках 17-го тура встречались с "Астон Виллой". Под конец первого тайма Марсьяль открыл счет. Но сразу после перерыва Траоре с паса Грилиша восстановил равновесие. В конце концов, МЮ добыл три очка своим любимым способом - благодаря пенальти. Его реализовал Бруну Фернандеш, который забил уже свой 11-й гол в текущем чемпионате. Команда Сульшера сравнялась с "Ливерпулем" по количеству набранных очков - у обоих по 33, но "Ливерпуль" свой матч против "Саутгемптона" сыграет в понедельник.

В другом матче дня был забит лишь один мяч. На 86-й минуте победу молотобойцам принес Соучек. Андрей Ярмоленко также принимал участие в игре, он вышел на замену на 73-й минуте. Интересно, что "Вест Хэм" сейчас имеет 26 очков, лондонская команда сравнялась с "Челси", "Астон Виллой", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и "Саутгемптоном"! У "Эвертона на три больше.

После начала пандемии мадридский клуб договорился с игроками о сокращении зарплаты. По данным СМИ, тогда сокращение произошло примерно на 20%. Сейчас "Реал" вновь прибег к такому шагу, но на этот раз ограничился лишь десятью процентами. Добавим, что из-за отсутствия болельщиков на трибунах и других факторов бюджет "Реала" сократился с запланированных 900 млн до 618 млн евро.