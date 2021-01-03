Интерес к Яремчуку и Зинченко, победы Зидана и Моуриньо. Главные новости за 2 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 2 января

Одно из итальянских изданий сообщает, что "Милану" не названные посредники предложили приобрести Виктора Цыганкова как один из вариантов для усиления игры в атаке. Россонери как раз ищут вингера. Сумма трансфера оценивается в 35 млн евро. Впрочем, в этой же новости указывается, что боссы двух клубов между собой еще не контактировали.

Собственно, об интересе "Ромы" к форварду "Гента" известно давно. На этот раз итальянские СМИ утверждают, что бельгийский клуб готов отпустить Романа за 10-12 млн евро уже зимой. "Рома" может выплатить такую ​​сумму, но римляне стремятся ознакомиться с другими вариантами на рынке. Яремчук в текущем сезоне забил девять голов в 15 матчах чемпионата Бельгии.

И еще одна новость об итальянском интересе к украинскому игроку. На этот раз Corriere dello Sport пишет, что Александр Зинченко входит в шорт-лист "Лацио". Римляне рассматривают вариант с арендой игрока с правом выкупа за 20 млн евро. Впрочем, кроме Зинченко у боссов "Лацио" есть и более дешевые вариант для усиления состава.

Его "Коньяспор" играл на выезде с "Хатайяспором". Артем забил головой на 33-й минуте, однако в итоге команда украинца уступила 1:2, что отбросило ее в турнирной таблице чемпионата Турции на 11-ю строчку. Для Кравца это уже шестой гол в сезоне в 11-ти сыгранных матчах, также на счету 33-летнего игрока одна результативная передача.

Команда Жозе Моуриньо наконец прервала серию в чемпионате, которая насчитывала четыре матча без побед. Шпоры в 17-м туре разгромили "Лидс" 3:0. Сон Хин Мин забил 12-й гол в чемпионате, а Кейн - 10-й, при этом оба имеют по ассисту. Победа позволила "Тоттенхэму" обойти "Лестер" и "Эвертон" по дополнительным показателям, хотя у всех трех по 29 очков. А вот "Арсенал" выиграл свой третий подряд матч - на этот раз команда Артеты разбила "Вест Бромвич" 4:0 (дубль на счету Ляказетта). Канониры 11-е, но их отставание от лидирующей группы уже не такое катастрофическое.

В Германии закончилась зимняя пауза. В 14-м туре состоялась ситуативная смена лидера. Вчера "Лейпциг" минимально обыграл "Штутгарт" и обошел "Баварию". Но мюнхенцы в воскресенье будут принимать "Майнц". Второе поражение подряд потерпел "Байер" - на этот раз от "Айнтрахта" (1:2). А вот плохие знакомые донецкого "Шахтера" - "Боруссия" из Менхенгладбаха - смогла выиграть впервые за шесть матчей, жеребцы минимально обыграли "Арминию", пока они седьмые.

Сливочные встречались с соперником, который в шести предыдущих матчах одержал пять побед и один раз сыграл вничью. Но быстрый мяч в исполнении Лукаса Васкеса позволил мадридцам контролировать ситуацию. Во втором тайме закрепил преимущество Марко Асенсио. "Реал" опередил "Атлетико" на один балл, но у матрасников на три игры меньше. Также отмечаем ничью "Севильи" с "Бетисом" (1:1), это позволило "Вильярреалу" попасть в зону Лиги Чемпионов - желтая субмарина одолела "Леванте" 2:1.

ПСЖ объявил нового тренера

Как и ожидалось, им стал аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Контракт подписан до 2023-го года. Почеттино будучи игроком выступал за ПСЖ с 2001-го по 2023-й и сыграл за парижан 95 матчей. С октября 2019-го он находился без работы после увольнения с поста главного тренера "Тоттенхэма", с которым выходил в финал Лиги Чемпионов.