Признание Трубина и Забарного, потери Миная и тренер Таврии. Главные новости за 3 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Кадровые потери "Миная", надежды УЕФА на талантов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 2021 году, но и это не все наши новости на сегодня. Новый старый тренер симферопольской "Таврии", вклад Александра Зинченко в победу "Манчестер Сити", лидирующие позиции мюнхенской "Баварии" и "Милана". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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