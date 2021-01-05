Яремчук готовится перебраться в новый клуб и поражение Ливерпуля. Главные новости от 4 января

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 4 января

Гент собирается заменить Романа Яремчука

Украинский легионер уже этой зимой, скорее всего, переберется в топ-чемпионат. "Гент" ищет варианты замены и хочет подписать нападающего и вингера. В 19-ом туре чемпионата Бельгии в матче против "Кортрейк" форвард получил красную карточку (0:1), оставив свой клуб в меньшинстве. "Эта встреча может быть последней для Яремчука в "Генте", - сообщает источник.

Ливерпуль проиграл в 17-м туре АПЛ

"Саутгемптон" на своем поле смог одолеть лидера и действующего чемпиона Премьер-лиги. Быстрый гол от бывшего игрока "красных" Дэнни Ингза помог "святым". "Ливерпуль" предпринял несколько попыток отыграться, но выглядел недостаточно убедительно. Мане не использовал несколько своих шансов, впрочем, и "Сотон" мог забивать еще. Мерсисайдцы по делу проиграли, хотя все еще удерживают первое место в турнирной таблице.

В Динамо возвращается Мохаммед Кадири

"Арсенал" из Тулы досрочно прервал аренду ганского хавбека, который был арендован у киевского "Динамо". Российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволила прервать аренду зимой. Футболист уже покинул расположение бывшего клуба. В 13 матчах за "Арсенал" 24-летний Кадири забил 2 гола.

Рома интересуется израильским вингером Лиэлем Абадой

Пауло Фонсека может перехватить Абаду у киевского "Динамо", хотя конкретных предложений по этому игроку пока нет. Напомним, что Абада, по слухам, ведет переговоры с киевским "Динамо", речь идет о 5 млн евро и контракт до 2026 года. Стороны не могут договориться из-за условий контракта в части соблюдения дисциплины.

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Челси ведет поиск альтернативы главному тренеру Фрэнку Лэмпарду

В шорт-листе "синих" фигурирует нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который в бытность игроком защищал цвета лондонского клуба. По информации источника, владелец "Челси" Роман Абрамович поддерживает с Андреем Николаевичем прекрасные отношения и действительно впечатлен тренерским прогрессом украинского специалиста.

В чемпионате Испании сыгран последний матч 17-го тура

"Валенсия" на своем поле расписала ничью с "Кадисом" (1:1), на большее "летучие мыши" пока не могут рассчитывать. Крепкая и неуступчивая команда у Хави Гарсии в борьбе с фаворитами, однако когда нужно действовать с позиции силы – возникают проблемы. Результата нет – только одна победа в последних двенадцати турах опустила "летучих мышей" в зону вылета.