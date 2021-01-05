Неудача Клоппа, Шевченко вместо Лэмпса и переезд Яремчука? Главные новости за 4 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЯремчук готовится перебраться в новый клуб и поражение Ливерпуля. Главные новости от 4 января
Роман Яремчук может покинуть "Гент" и переехать в топ-чемпионат, минимальное поражение "Ливерпуля" и ничья "Валенсии", но и это не все наши новости на сегодня. Завершение аренды игрока "Динамо" в тульском "Арсенале", перехват Пауло Фонсеки у киевлян и Андрей Шевченко как альтернатива Фрэнку Лэмпарду в "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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