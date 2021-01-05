Неудача Клоппа, Шевченко вместо Лэмпса и переезд Яремчука? Главные новости за 4 января. Аудио

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Роман Яремчук может покинуть "Гент" и переехать в топ-чемпионат, минимальное поражение "Ливерпуля" и ничья "Валенсии", но и это не все наши новости на сегодня. Завершение аренды игрока "Динамо" в тульском "Арсенале", перехват Пауло Фонсеки у киевлян и Андрей Шевченко как альтернатива Фрэнку Лэмпарду в "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.