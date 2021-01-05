  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Неудача Клоппа, Шевченко вместо Лэмпса и переезд Яремчука? Главные новости за 4 января. Аудио
В тренде

Неудача Клоппа, Шевченко вместо Лэмпса и переезд Яремчука? Главные новости за 4 января. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Неудача Клоппа, Шевченко вместо Лэмпса и переезд Яремчука? Главные новости за 4 января. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЯремчук готовится перебраться в новый клуб и поражение Ливерпуля. Главные новости от 4 января

Роман Яремчук может покинуть "Гент" и переехать в топ-чемпионат, минимальное поражение "Ливерпуля" и ничья "Валенсии", но и это не все наши новости на сегодня. Завершение аренды игрока "Динамо" в тульском "Арсенале", перехват Пауло Фонсеки у киевлян и Андрей Шевченко как альтернатива Фрэнку Лэмпарду в "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...