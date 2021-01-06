Кравец забивает, Луческу остается без Лонго, Жозе выходит в финал. Главные новости за 5 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеАПЛ болеет, Кравец забивает, а Динамо не может договориться с Абадой. Главные новости за 5 января
Трансфер Лиэля Абады в киевское "Динамо", новые случаи коронавируса в АПЛ и в "Ювентусе", но и это не все наши новости на сегодня. "Тоттенхэм" Моуриньо выходит в финал Кубка лиги, Артем Кравец забивает "Галатасараю", а Диего Лонго – больше не помощник Мирчи Луческу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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