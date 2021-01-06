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Евгений Левченко: Если Шевченко - в Челси, то Ребров - в сборной

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Футбольный эксперт поделился своим мнением

Евгений Левченко: Если Шевченко - в Челси, то Ребров - в сборной
UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины, а ныне эксперт каналов Футбол, Евгений Левченко прокомментировал в своем твиттере информацию, о том что Андрей Шевченко может стать тренером "Челси".

Сейчас Сергей Ребров является тренером "Ференцвароша", а Андрей Шевченко тренером национальной сборной Украины. Напомним, что под рукодством Реброва венгерский клуб впервые за 25 лет вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Также коллектив Шевченко успешно провел отбор на чемпионат Европы 2020 года (первое место в группе B с 20 очками после восьми проведенных матчей, при шести победах и двух ничейных результатах).

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Евгений Левченко
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
06.01.2021 в 13:57
А кто сказал что Шевченко хочет куда-то уходить из СБУ или Ребров из Ференсвароша..Все это слухи .
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