Евгений Левченко: Если Шевченко - в Челси, то Ребров - в сборной
Футбольный эксперт поделился своим мнением
Экс-футболист сборной Украины, а ныне эксперт каналов Футбол, Евгений Левченко прокомментировал в своем твиттере информацию, о том что Андрей Шевченко может стать тренером "Челси".
Народная мудрость: Если Шева в Челси, то Ребров в сборной;-)— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 5, 2021
Сейчас Сергей Ребров является тренером "Ференцвароша", а Андрей Шевченко тренером национальной сборной Украины. Напомним, что под рукодством Реброва венгерский клуб впервые за 25 лет вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.
Также коллектив Шевченко успешно провел отбор на чемпионат Европы 2020 года (первое место в группе B с 20 очками после восьми проведенных матчей, при шести победах и двух ничейных результатах).
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