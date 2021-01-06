Евгений Левченко: Если Шевченко - в Челси, то Ребров - в сборной

Экс-футболист сборной Украины, а ныне эксперт каналов Футбол, Евгений Левченко прокомментировал в своем твиттере информацию, о том что Андрей Шевченко может стать тренером "Челси".

Народная мудрость: Если Шева в Челси, то Ребров в сборной;-) — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 5, 2021

Сейчас Сергей Ребров является тренером "Ференцвароша", а Андрей Шевченко тренером национальной сборной Украины. Напомним, что под рукодством Реброва венгерский клуб впервые за 25 лет вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Также коллектив Шевченко успешно провел отбор на чемпионат Европы 2020 года (первое место в группе B с 20 очками после восьми проведенных матчей, при шести победах и двух ничейных результатах).