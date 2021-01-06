В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Он родился 6-го января
В день рождения Валерия Лобановского возложить цветы к могиле и памятнику известного тренера собрались родные и близкие, друзья, тренеры и футболисты, болельщики, журналисты, чтобы почтить его память, пишет пресс служба столичной команды.
Среди них - партнеры и воспитанники: Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие.
Присутствующие вместе с воспитанниками динамовской академии возложили цветы, вспомнили теплые моменты, связанные с Лобановским.
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Источник:fcdynamo.kiev
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MU777777 (Дергачи)
06.01.2021 в 15:50
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