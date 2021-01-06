  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В тренде

В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Общие новости
(2 голосов)

Он родился 6-го января

В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Новина українською

В день рождения Валерия Лобановского возложить цветы к могиле и памятнику известного тренера собрались родные и близкие, друзья, тренеры и футболисты, болельщики, журналисты, чтобы почтить его память, пишет пресс служба столичной команды.

Среди них - партнеры и воспитанники: Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие.

Присутствующие вместе с воспитанниками динамовской академии возложили цветы, вспомнили теплые моменты, связанные с Лобановским.

В Киеве почтили память Валерия Лобановского - изображение 1

В Киеве почтили память Валерия Лобановского - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Лобановский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.kiev

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MU777777 (Дергачи)
06.01.2021 в 15:50
Валерий Васильевич по ходу крутится в гробу,от осознования. что сделали со страной! И с футболом в целом! Мы всё исправим,спите Великий Мзтр!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...