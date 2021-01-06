В Киеве почтили память Валерия Лобановского

В день рождения Валерия Лобановского возложить цветы к могиле и памятнику известного тренера собрались родные и близкие, друзья, тренеры и футболисты, болельщики, журналисты, чтобы почтить его память, пишет пресс служба столичной команды.

Среди них - партнеры и воспитанники: Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие.

Присутствующие вместе с воспитанниками динамовской академии возложили цветы, вспомнили теплые моменты, связанные с Лобановским.