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Демьяненко: Лобановский был нам как отец. Игроки даже между собой иногда так его называли

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Сегодня исполнилось 82 года со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского

Демьяненко: Лобановский был нам как отец. Игроки даже между собой иногда так его называли
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Сегодня исполнилось 82 года со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского. В этот день своими воспоминаниями о мэтре поделился экс-игрок "Динамо" Анатолий Демьяненко.

"Валерий Васильевич был для нас не только тренером, он был для нас как отец. Мы, игроки, даже между собой иногда так его называли. Он запомнился мне прекрасным специалистом и замечательным человеком. В то же время он был в меру жестким, но и справедливым.

В памяти осталось немало ответственных матчей, которые мы провели под руководством Валерия Лобановского – финалы Кубка СССР, Кубка кубков, полуфинальный матч и финал чемпионата Европы.

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Во время тренировочного процесса он всегда пытался донести нам, что жизнь не стоит на месте, и футбол так же, поэтому надо постоянно следить и быть в курсе всех последних тенденций в развитии игры. Все движется вперед, и мы должны не только идти в ногу со временем, но и опережать его", – сказал Демьяненко.

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В статье: Анатолий Демьяненко Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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