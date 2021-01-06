Демьяненко: Лобановский был нам как отец. Игроки даже между собой иногда так его называли

Сегодня исполнилось 82 года со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского. В этот день своими воспоминаниями о мэтре поделился экс-игрок " Динамо " Анатолий Демьяненко.

"Валерий Васильевич был для нас не только тренером, он был для нас как отец. Мы, игроки, даже между собой иногда так его называли. Он запомнился мне прекрасным специалистом и замечательным человеком. В то же время он был в меру жестким, но и справедливым.

В памяти осталось немало ответственных матчей, которые мы провели под руководством Валерия Лобановского – финалы Кубка СССР, Кубка кубков, полуфинальный матч и финал чемпионата Европы.

Читайте также В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Во время тренировочного процесса он всегда пытался донести нам, что жизнь не стоит на месте, и футбол так же, поэтому надо постоянно следить и быть в курсе всех последних тенденций в развитии игры. Все движется вперед, и мы должны не только идти в ногу со временем, но и опережать его", – сказал Демьяненко.