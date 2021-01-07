Первое поражение Милана, дубль Месси, финал для Гвардиолы. Главные новости за 6 января
А также дебютная ничья Почеттино и переход украинца в Славию
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 6 января
Ювентус нанес Милану первое поражение в сезоне
В первом тайме туринцы открыли счет после классной комбинации Дибалы и Кьезы. Но после этого "Милан" хорошо прижал "Ювентус" к его воротам и на перерыв команды ушли при равном счете - гол забил Калабрия. Впрочем, во втором тайме росонери не хватило сил, чтобы на равных противостоять "Юве", тогда как Андреа Пирло сильно освежил игру заменами. В конце концов, еще один мяч Кьезы и гол Маккени, вышедшего на замену, решили судьбу противостояния - 1:3 в пользу туринского гранда.
Интер не воспользовался шансом, убедительная Аталанта
Поражение "Милана" не сменило лидера в Серии А, ведь "Интер" свой матч в рамках 16-го тура тоже проиграл. Команда Конте уступила "Сампдории" 1:2, хотя уже на 12-й минуте пробивала пенальти (Санчес его не реализовал). Поэтому "Интер" остался сразу за спиной "Милана" с отставанием в один балл. "Рома", которая победила "Кротоне" 3:1, идет третьей, далее "Юве". "Наполи" неожиданно проиграл "Специи" 1:2, что позволило "Аталанте" догнать команду из Неаполя. Команда из Бергамо разгромила "Парму" 3:0. Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме.
Барселона поднялась в тройку лидеров
Каталонцы играли в Бильбао пропущенный матч второго тура с "Атлетиком". Уже на третьей минуте Уильямс вывел хозяев вперед, но довольно быстро "Барса" усилиями Педри отыгралась, а затем он же ассистировал Месси. Лионель после перерыва оформил дубль, тогда как "Атлетик" сократил отставание на 90-й, но на большее басков не хватило. 2:3 в пользу "Барселоны", которая наконец поднимается в тройку лидеров. Правда, отставание от "Реала" составляет пять очков, от "Атлетико" - семь, при этом у команды Симеоне на две игры меньше.
Определился второй финалист Кубка английской лиги
За путевку в финал соревновались два манчестерских гранда. Первый тайм обошелся без голов, а после перерыва больше аргументов оказалось у "Сити". Стоунз забил первый гол на 50-й минуте, Фернандиньо закрепил преимущество на 83-й. Ответить хотя бы одним голом МЮ не смог. Весь матч в составе "Сити" отыграл Александр Зинченко. В финале, напомним, команда Гвардиолы сыграет с "Тоттенхэмом".
Почеттино дебютирует ничьей и отстает от Лиона
Во Франции сыграли 18-й тур. Конечно, внимание было приковано к "Пари Сен-Жермен", который проводил первый матч под руководством Маурисио Почеттино. "Сент-Этьен" оказался для аргентинца крепким орешком - ничья 1:1 (в составе парижан отличился Мойзе Кин). Ничья ПСЖ позволила оторваться "Лиону" на три очка. Ткачи обыграли "Ланс" 3:2. А вот "Лилль" проиграл "Анже" 1:2, доги имеют одинаковое количество баллов с ПСЖ, но уступают столичным по дополнительным показателям.
Украинский защитник перешел в пражский гранд
Тарас Качараба - воспитанник львовского футбола, которого в свое время переманил к себе "Шахтер". Дебютировать в составе горняков защитнику не удалось, хотя в УПЛ он поиграл в аренде за "Зирку" и "Говерлу". А потом уехал в чешский "Слован", где своей удачной игрой привлек внимание местного гранда - пражской "Славии". В среду было объявлено о переходе Качарабы в состав лидера чемпионата Чехии. Тарас будет играть за "Славию" на правах аренды, при этом клуб сможет его выкупить за почти 800 000 евро.
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