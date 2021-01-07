Осечка Милана, дубль Месси, финал Пепа и трансфер Качарабы. Главные новости за 6 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Ювентус" заставляет "Милан" безболезненно капитулировать, "Сити" по делу обыгрывает "Юнайтед", но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" поднимается в тройку лидеров Ла Лиги, Маурисио Почеттино начинает с паритета, "Интер" проигрывает и не догоняет "россонери", а Тарас Качараба переезжает в Прагу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.