Криптовалюта Динамо, игрок Реала в суде и планы Клоппа. Главные новости за 7 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Форвард мадридского "Реала" на скамье подсудимых, планы "Ливерпуля" на трансферном рынке, но и это не все наши новости на сегодня. Вспышка коронавирусной инфекции в одном из клубов Английской Премьер-лиги, переход нападающего "Вест Хэм Юнайтед" в амстердамский "Аякс" и собственная криптовалюта киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.