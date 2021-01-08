Сегодня Сергею Ателькину могло исполниться 48 лет

Сергей Валерьевич Ателькин родился 8 января 1972 года в Кировском (Донецкая область). Ателькин – советский и украинский нападающий, защищал цвета донецкого "Шахтера", "Лечче", "Боавишты". Он завершил карьеру в "Металлурге (Д)".

В стане "горняков" становился чемпионом Украины (2002). Ателькин – четырехкратный обладатель Кубка страны. После завершения карьеры игрока работал тренером-селекционером в "Шахтере" и "Львове".

Его сердце остановилось 1 октября 2020-го из-за проблем с сердцем, Ателькину было всего 47 лет.