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Сегодня Сергею Ателькину могло исполниться 48 лет

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В 2020-м сердце экс-форварда "Шахтера" остановилось

Сегодня Сергею Ателькину могло исполниться 48 лет
Новина українською

Сергей Валерьевич Ателькин родился 8 января 1972 года в Кировском (Донецкая область). Ателькин – советский и украинский нападающий, защищал цвета донецкого "Шахтера", "Лечче", "Боавишты". Он завершил карьеру в "Металлурге (Д)".

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В стане "горняков" становился чемпионом Украины (2002). Ателькин – четырехкратный обладатель Кубка страны. После завершения карьеры игрока работал тренером-селекционером в "Шахтере" и "Львове".

Его сердце остановилось 1 октября 2020-го из-за проблем с сердцем, Ателькину было всего 47 лет.

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В статье: Сергей Ателькин
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.01.2021 в 11:41
Вічна пам'ять!
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