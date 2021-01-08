Сегодня Сергею Ателькину могло исполниться 48 лет
В 2020-м сердце экс-форварда "Шахтера" остановилось
Сергей Валерьевич Ателькин родился 8 января 1972 года в Кировском (Донецкая область). Ателькин – советский и украинский нападающий, защищал цвета донецкого "Шахтера", "Лечче", "Боавишты". Он завершил карьеру в "Металлурге (Д)".
В стане "горняков" становился чемпионом Украины (2002). Ателькин – четырехкратный обладатель Кубка страны. После завершения карьеры игрока работал тренером-селекционером в "Шахтере" и "Львове".
Его сердце остановилось 1 октября 2020-го из-за проблем с сердцем, Ателькину было всего 47 лет.
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08.01.2021 в 11:41
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