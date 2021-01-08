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Дуэлунд работает с личным тренером перед сборами

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Он настроен серьезно

Дуэлунд работает с личным тренером перед сборами
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Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд активно начал подготовку к началу сборов с командой. Отпуск киеявлян заканчивается 11 января, но 23-летний футболист уже сейчас начал тренироваться. Он находится в датском городе Икасте, где работает с личным тренером, чтобы быть в хорошей форме.

"Мы снова запускаем двигатели!", - прокомментировал Дуелунд.

Напомним, что в конце прошлого года Миккель не был задействован в тренировочном процессе и восстанавливался после осложнений, связанных перенесенным коронавирусом. В текущем сезоне Дуелунд провел за «Динамо» 2 матча в УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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Источник:
Динамомания

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