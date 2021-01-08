"У нас не принято кричать на детей" - украинский тренер рассказал, как устроена детская футбольная академия в Германии

Украинец Денис Сурма, который работает тренером в детской академии FC Trier, рассказал об особенностях немецкого детского футбола и отличиях его от украинского подхода.

- Хочется узнать больше о специфике твоей работы и о целях, которые ставит перед собой академия FC Trier.

- Еще с 90-х стало привычным говорить, что Украина страна массового футбола, но, поверь, Германия может дать нашей родине фору десятикратно. Здесь в футбол играют буквально все дети, кто в очках, кто просто "не бежит", все равно - ищут себя на футбольном поле. Футбол воспринимается как неотъемлемая часть ОФП для молодых детей, задача нас, тренеров, до поры до времени не сильно вмешиваться в процесс, а просто направлять и подсказывать. Я сам начинал с того, что работал с детьми 4-5 лет, причем большая часть тренировки тогда имела целью развитие координации, опорно-двигательного аппарата и любви к футболу. Упражнения с мячами разных размеров, на шведской стенке, на турнике, просто подвижные игры, ну и в самом конце мы максимум десять минут играли непосредственно в футбол.

Я присоединился к академии "Трир" почти через год после ее основания и с тех пор работаю на благо подрастающего поколения города, стремясь раскрывать таланты. Кстати, некоторые дети уже находятся "на карандаше" у таких клубов Бундеслиги, как "Хоффенхайм" и "Кельн". Парень 2005-го года рождения, который начинал у нас, уже несколько лет занимается в академии "крестьян" и выступает за команду более старшего возраста. Дело в том, что здесь в Германии есть специальные интернет-ресурсы, где, подобно Transfermarkt, можно изучить подробную статистику матчей даже самых юных футболистов, на любых уровнях. Причем доступ к информации открыт и все желающие могут ею воспользоваться.

- Насколько важен для команд разных возрастных групп вашей академии результат?

- Не буду лукавить, говоря, что не важен абсолютно. Все же результат позволяет командам определенного возраста повышаться в классе и заявлять о себе на как можно более широкой арене внимания скаутов. У нас в клубе все еще нет взрослой команды и поэтому для того, чтобы полностью пройти ступени взросления в футболе, нашим воспитанникам желательно проявить себя как можно раньше, чтобы быть замеченными более богатыми и успешными клубами с полноценной вертикалью, вплоть до профессиональных. Впрочем, отмечу, что ни один талантливый ребенок без внимания скаутов все равно не останется. Так уж построена немецкая система, которая направлена ​​на кластеризацию регионов, так что даже в глубинке ребенок имеет шанс вырасти в футболиста высокого уровня и с малых лет имеет для этого необходимые условия.

Турниры проводятся по зональному принципу, максимально дальний выезд - 40 километров (команды до U12). Плотность населения высока, так что даже в одном регионе удается организовать иногда до четырех лиг!

- Много ли среди твоих коллег "физруков"?

- У нас не принято кричать на детей, а детских тренеров со свистком в зубах я лично почти не видел. Все построено на равенстве, нет навязывания детям отношения к тренеру, как к "надзирателю", мнение которого не подвергается сомнению. Причем от этого совсем не страдает дисциплина, прививаемая постепенно, с ростом ребенка как футболиста и личности на футбольном поле. При этом, начиная с четырех лет, общение "игрок-тренер" осуществляется "на ты".

В матчах младших возрастных групп (до U-12) вполне можно даже обходиться без арбитров - оба главных тренера команд-соперников, как и сами игроки, прекрасно справляются с этой ролью и практически всегда решают любые споры максимально честно. Исключения, конечно, бывают, но это скорее нонсенс. Детям предоставляется возможность самим принимать решения и нести за них ответственность. То же самое касается и разминки, без мяча никто ничего не делает, все упражнения игровые, даже предматчевые.

- Денис, с детьми какого возраста ты сейчас работаешь в "Трире"?

- Сейчас у меня восемь ребят команды U-11, играют они в формате "малого футбола" семь на семь, то есть стабильно только один запасной и мне удается уделить максимальное внимание каждому и даже отдельно пообщаться во время тренировок или матчей. В следующем году часть этих же детей перейдет в команды старших возрастных групп, а за счет добора доукомплектуем команду и они будут играть уже в формате 9х9 на площадке "от штрафной до штрафной". В 14-летнем возрасте футболисты уже начинают играть на большом поле и в привычном формате 11х11.