"У нас не принято кричать на детей" - украинский тренер рассказал, как устроена детская футбольная академия в Германии
Украинец Денис Сурма работает детским тренером в Трире
Украинец Денис Сурма, который работает тренером в детской академии FC Trier, рассказал об особенностях немецкого детского футбола и отличиях его от украинского подхода.
- Хочется узнать больше о специфике твоей работы и о целях, которые ставит перед собой академия FC Trier.
- Еще с 90-х стало привычным говорить, что Украина страна массового футбола, но, поверь, Германия может дать нашей родине фору десятикратно. Здесь в футбол играют буквально все дети, кто в очках, кто просто "не бежит", все равно - ищут себя на футбольном поле. Футбол воспринимается как неотъемлемая часть ОФП для молодых детей, задача нас, тренеров, до поры до времени не сильно вмешиваться в процесс, а просто направлять и подсказывать. Я сам начинал с того, что работал с детьми 4-5 лет, причем большая часть тренировки тогда имела целью развитие координации, опорно-двигательного аппарата и любви к футболу. Упражнения с мячами разных размеров, на шведской стенке, на турнике, просто подвижные игры, ну и в самом конце мы максимум десять минут играли непосредственно в футбол.
Я присоединился к академии "Трир" почти через год после ее основания и с тех пор работаю на благо подрастающего поколения города, стремясь раскрывать таланты. Кстати, некоторые дети уже находятся "на карандаше" у таких клубов Бундеслиги, как "Хоффенхайм" и "Кельн". Парень 2005-го года рождения, который начинал у нас, уже несколько лет занимается в академии "крестьян" и выступает за команду более старшего возраста. Дело в том, что здесь в Германии есть специальные интернет-ресурсы, где, подобно Transfermarkt, можно изучить подробную статистику матчей даже самых юных футболистов, на любых уровнях. Причем доступ к информации открыт и все желающие могут ею воспользоваться.
- Насколько важен для команд разных возрастных групп вашей академии результат?
- Не буду лукавить, говоря, что не важен абсолютно. Все же результат позволяет командам определенного возраста повышаться в классе и заявлять о себе на как можно более широкой арене внимания скаутов. У нас в клубе все еще нет взрослой команды и поэтому для того, чтобы полностью пройти ступени взросления в футболе, нашим воспитанникам желательно проявить себя как можно раньше, чтобы быть замеченными более богатыми и успешными клубами с полноценной вертикалью, вплоть до профессиональных. Впрочем, отмечу, что ни один талантливый ребенок без внимания скаутов все равно не останется. Так уж построена немецкая система, которая направлена на кластеризацию регионов, так что даже в глубинке ребенок имеет шанс вырасти в футболиста высокого уровня и с малых лет имеет для этого необходимые условия.
Турниры проводятся по зональному принципу, максимально дальний выезд - 40 километров (команды до U12). Плотность населения высока, так что даже в одном регионе удается организовать иногда до четырех лиг!
- Много ли среди твоих коллег "физруков"?
- У нас не принято кричать на детей, а детских тренеров со свистком в зубах я лично почти не видел. Все построено на равенстве, нет навязывания детям отношения к тренеру, как к "надзирателю", мнение которого не подвергается сомнению. Причем от этого совсем не страдает дисциплина, прививаемая постепенно, с ростом ребенка как футболиста и личности на футбольном поле. При этом, начиная с четырех лет, общение "игрок-тренер" осуществляется "на ты".
В матчах младших возрастных групп (до U-12) вполне можно даже обходиться без арбитров - оба главных тренера команд-соперников, как и сами игроки, прекрасно справляются с этой ролью и практически всегда решают любые споры максимально честно. Исключения, конечно, бывают, но это скорее нонсенс. Детям предоставляется возможность самим принимать решения и нести за них ответственность. То же самое касается и разминки, без мяча никто ничего не делает, все упражнения игровые, даже предматчевые.
- Денис, с детьми какого возраста ты сейчас работаешь в "Трире"?
- Сейчас у меня восемь ребят команды U-11, играют они в формате "малого футбола" семь на семь, то есть стабильно только один запасной и мне удается уделить максимальное внимание каждому и даже отдельно пообщаться во время тренировок или матчей. В следующем году часть этих же детей перейдет в команды старших возрастных групп, а за счет добора доукомплектуем команду и они будут играть уже в формате 9х9 на площадке "от штрафной до штрафной". В 14-летнем возрасте футболисты уже начинают играть на большом поле и в привычном формате 11х11.
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