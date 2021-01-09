Поражение Баварии, интерес Динамо к шведу, новички Колоса и Ворсклы. Главные новости за 8 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 8 января

Это был весьма эффектный матч. Мюнхенцы на правах фаворита в середине тайма открыли счет (Горецка) и почти сразу удвоили преимущество (Левандовский). Но менхенгладбахская команда успела отыграться еще до перерыва - дубль с передач Штиндля оформил Хофманн. Сразу после перерыва он же ассистировал Нойхаузу. И хотя у "Баварии" еще был почти целый второй тайм, вырвать хотя бы ничью красные не смогли - 3:2 в пользу "Боруссии", которая дает шанс "Лейпцигу" возглавить Бундеслигу. Правда, быкам для этого нужно сегодня обыграть другую "Боруссию" - из Дортмунда.

По данным израильских СМИ, киевский клуб не идет на уступки в переговорах с игроком "Маккаби" (Петах-Тиква) Лиэлем Абадой. Если в ближайшее время прорыва не произойдет, трансфер этой зимой не состоится. В то же время сообщается, что "Динамо" вступило в борьбу за 22-летнего шведа иранского происхождения Далехо Ирандуста. В прошлом чемпионате Швеции игрок "Хеккена" забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. "Гронингем" предлагает за атакующего хавбека 1,4 млн евро, по данным нидерландских СМИ, "Динамо" якобы предлагает больше. Добавим, что Ирандуст имеет в своем активе три матча за сборную Швеции.

Дмитрий Хлёбас является воспитанником "Динамо", даже дебютировал за киевлян и отметился голом, однако свои почти 100 матчей в высшем дивизионе он провел в "Говерле", "Ворскле" и "Десны". За последнюю выступал с 2018-го года, сыграл 51 матч и забил 12 голов. Однако в декабре контракт Дмитрия с черниговским клубом закончился, "Десна" предлагала новый, однако тот отказался. И теперь спокойно подписал соглашение с ковалевским "Колосом", за который будет играть под 17-м номером. В то же время главный тренер Руслан Костышин сообщил, что защитник Максим Максименко перейдет в греческий клуб "Лариса". "Колос" при этом получит денежную компенсацию за игрока.

Ворскла усилилась бразильцем

Полтавский клуб подписал двухлетний контракт с бразильским полузащитником Луизао, который до этого принадлежал "Порту". 22-летний хавбек в прошлом сезоне играл за "Ворсклу" на правах аренды (23 матча, 1 гол), однако летом вернулся в Португалию, где полгода провел без игровой практики. Добавим, что Луизао уже четвертый новичок "Ворсклы" - ранее полтавчане взяли в аренду Цитаишвили и подписали контракты с игроком сборной Люксембурга Тиллем и испанцем Коджови.

20-летний Михаил Мудрик считается одним из главных талантов академии донецкого клубу. В этом сезоне для получения игровой практики он перешел на правах аренды в "Десну". За черниговцев Михаил отыграл 11 матчей. Сейчас "Шахтер" решил вернуть своего воспитанника, чтобы тот принял участие в зимних сборах с главной командой горняков.

Итальянские СМИ сообщают, что Руслан Малиновский заинтересовал миланский "Интер". Нерадзури ищут замену для Кристиана Эриксена. Сейчас "Интер" ведет переговоры с другим игроком "Аталанты" - Алехандро Гомесом, но и Малиновский рассматривается как один из вариантов усиления состава. При этом сам Руслан не против перехода, ведь получает недостаточно игровой практики.

"Астон Вилла" решила поберечь основу в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Ливерпуля". Фактически дубль сумел не проиграть первый тайм - на гол Мане на 4-й минуте ответил Барри перед перерывом. Но во втором тайме команда Клоппа все поставила на свои места - в ворота соперников влетело еще три мяча, 1:4 в итоге. Еще в одном матче дня "Вулверхэмптон" переиграл "Кристал Пэлас" 1:0.

Вест Хэм продал своего самого дорогого игрока

В июле 2019-го лондонский клуб купил у "Айнтрахта" Себастьяна Алле за 50 млн евро. Это стало трансферным рекордом "Вест Хэма". Однако француз, который недавно решил играть за сборную Кот-д'Ивуара, не смог полноценно раскрыть свой потенциал. За полтора сезона он сыграл 53 матча за молотобойцев и отметился 14-ю голами. В результате "Вест Хэм" согласился на предложение "Аякса". Амстердамцы заплатили за Алле 22,5 млн евро. Теперь уже для них трансфер Себастьяна стал самым дорогим в своей истории.