Разгром от Барсы, осечка Реала, убедительная Аталанта. Главные новости за 9 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 9 января

У Рональда Кумана наконец начало что-то получаться - его "Барселона" выигрывает уже третий матч подряд. На этот раз жертвой каталонцев стала "Гранада" (0:4). В центре внимания были Гризманн и Месси, оба оформили по дублю, у Антуана еще и результативная передача. А вот "Реал" не смог справиться с "Осасуной" - лишь ничья 0:0. Таким образом, "Барселона" отстает от мадридцев только на три очка, а вот "Атлетико" в перспективе может оторваться от сливочных на десять баллов, ведь у команды Симеоне есть три матча в запасе. Также отмечаем победу "Севильи" над "Реалом Сосьедад" - 3:2, хет-трик на счету Эн-Несири. Андалусцы догнали сан-себастьянцев - у обоих по 30 баллов.

"Аталанта" играла на выезде с "Беневенто". Руслан появился на поле на 63-й минуте при счете 1:1, после этого бергамці забили трижды, при этом когда Муриель поставил точку, ему ассистировал именно украинский хавбек. Три очка позволили "Аталанте" хотя бы на сутки заскочить в зону Лиги Чемпионов. Между тем, "Милан" отпраздновал возвращение на поле Златана Ибрагимовича. Швед получил пять минут в поединке с "Торино", но на игру не повлиял, ведь его партнеры все решили раньше - победа россонери 2:0 (голы Леау и Кэсси).

После осечки "Баварии" у быков была возможность возглавить Бундеслигу, но для этого нужно было обыграть "Боруссию" из Дортмунда. Но желто-черные постепенно выходят из кризиса, что совпало с возвращением Эрлинга Холанда. На этот раз норвежец забил дважды, еще один на счету Санчо, дважды ассистировал партнерам Марко Ройс. В результате "Боруссия" победила 3:1 и подтянулась к тройке лидеров. Отставание от "Байера" составляет лишь один балл, фармацевты в субботу сыграли вничью с "Вердером" 1:1. Ну и нельзя не обратить внимание на первую за год победу "Шальке" - гельзенкирхенцы разбили "Хоффенхайм" 4:0, хет-трик на счету 19-летнего Мэтью Хоппе.

Ткачи встречались с "Ренном" и проигрывали 0:2 до 79-й минуты. А тогда за дело взялся Депай - он забил сам и ассистировал Денайру. В итоге ничья 2:2, что позволило "Лиону" остаться лидером чемпионата. Команда Руди Гарсии на один балл опережает ПСЖ и "Лилль". Парижане разгромили "Брест" 3:0, а доги минимально одолели "Ним".

"Заря" может усилить атаку лучшим бомбардиром текущего чемпионата Украины - СМИ сообщают, что клуб ведет переговоры с "Олимпиком" по переходу Захеди Шахаба, на счету которого восемь голов в 11 матчах. "Шахтер", скорее всего, отправит в аренду в "Десну" Владислава Вакулу. Напомним, что накануне горняки вернули из Чернигова Михаила Мудрика. "Львов" усилился центральным защитником Иваном Лобаем, который является воспитанником "Карпат". Бывший защитник "Ильичевца", "Ворсклы", "Вереса", "Львова", "Десны" и других клубов Артур Западня подписал контракт с "Металлистом 1925". Итальянские СМИ также подтверждают, что Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой", однако переход состоится только летом.