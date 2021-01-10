  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Умер бывший форвард Шахтера Александр Васин
В тренде

Умер бывший форвард Шахтера Александр Васин

Общие новости
(1 голосов)

Экс-нападающий ушел из жизни на 72-м году

Умер бывший форвард Шахтера Александр Васин
Новина українською

На 72-му году из жизни ушел известный экс-игрок "Шахтера" Александр Васин.

Бывший фланговый нападающий выступал за "горняков" в период с 1971 по 1976 года. В составе первой команды Васин сыграл 169 матчей и отметился 37 голами (35-й бомбардир в истории клуба).

В 1973-м году Александ Васин вошел в ТОП-33 лучших игроков СССР. А в 1975-м становился серебрянным призером чемпионата СССР в составе "Шахтера".

"ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васина", - прокомментировала данное трагическое событие пресс-служба "горняков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Александр Васин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...