Умер бывший форвард Шахтера Александр Васин
Экс-нападающий ушел из жизни на 72-м году
На 72-му году из жизни ушел известный экс-игрок "Шахтера" Александр Васин.
Бывший фланговый нападающий выступал за "горняков" в период с 1971 по 1976 года. В составе первой команды Васин сыграл 169 матчей и отметился 37 голами (35-й бомбардир в истории клуба).
В 1973-м году Александ Васин вошел в ТОП-33 лучших игроков СССР. А в 1975-м становился серебрянным призером чемпионата СССР в составе "Шахтера".
"ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васина", - прокомментировала данное трагическое событие пресс-служба "горняков".
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Источник:shakhtar.com
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