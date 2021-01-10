Умер бывший форвард Шахтера Александр Васин

На 72-му году из жизни ушел известный экс-игрок "Шахтера" Александр Васин.

Бывший фланговый нападающий выступал за "горняков" в период с 1971 по 1976 года. В составе первой команды Васин сыграл 169 матчей и отметился 37 голами (35-й бомбардир в истории клуба).

В 1973-м году Александ Васин вошел в ТОП-33 лучших игроков СССР. А в 1975-м становился серебрянным призером чемпионата СССР в составе "Шахтера".

"ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васина", - прокомментировала данное трагическое событие пресс-служба "горняков".