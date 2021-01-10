Цыганков: Получить индивидуальный приз приятно, но интересы команды на первом месте

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком Украины по итогам 2020-го года . Атакующий футболист "бело-синих" прокомментировал свою победу в номинации.

- Виктор, насколько для тебя было важно получить приз именно здесь, в родной для тебя динамовской школе?

- Безусловно, получить индивидуальный приз всегда приятно, но я всегда ставил интересы команды на первое место. Каждый игрок пытается принести пользу для своей команды. Приятно, что это происходит именно здесь, в школе. Я приехал сюда совсем мальчиком и здесь меня воспитали как футболиста для первой команды “Динамо”. Те знания, которые я получил, в частности, и от Александра Алексеевича Ищенко и тренеров академии, которые меня тренировали, помогают мне по сегодняшний день. Огромное им спасибо за это.

- Можешь подытожить, каким был для тебя 2020 год?

- Это был тяжелый для всех год, во всем мире болеют люди. Эмоциональная составляющая не самая положительная, но если подытожить 2020 год для “Динамо”, в целом он был не таким уж плохим - мы стали обладателями Кубка Украины, Суперкубка, впервые за четыре года играли в Лиге чемпионов... Я считаю, что мы на правильном пути. Надеюсь, что так будет в каждом году. Конечно, еще не хватает чемпионства. Хотим в этом году выиграть чемпионат и, надеюсь, у нас это получится.

- С какими эмоциями подходишь к подготовке ко второй части сезона?

- Завтра сбор на базе, нам расскажут план работы команды. Знаю, что летим в Дубай на 10 дней, там первый сбор, второй - в Турции. Конечно, нелегко, когда смотришь матчи по ТВ, везде играют, а у нас, в Украине, отпуск… Конечно, не хочется сидеть на диване, хочется играть, тренироваться.

- Ты являешься важным игроком сборной Украины. Каким ждешь 2021 год для национальной команды?

- У сборной будет тяжелый календарь, много хороших игр впереди. Команда поставила себе высокую планку, играя с лучшими командами мира. Нужно стараться всегда участвовать в таких турнирах, как чемпионат мира и чемпионат Европы.

- Кроме признания коллег, также стал футболистом года по версии болельщиков. Какой из титулов тебе более дорог?

- Не могу сказать, и тот и другой одинаково приятны. Они подводят итоги моей работы за год, показывают, что я на правильном пути. Пытаюсь с каждым годом совершенствоваться. Спасибо ребятам, тренерам, первым тренерам в Виннице, которые поспособствовали тому, что я могу стоять здесь и получать такие награды.

- Каждому футболисту нужно найти свою команду. Ты работал с разными наставниками “Динамо”.... Что важно для футболиста, чтобы быть нужным для одного, второго и третьего тренеров, которые меняются?

- Мне кажется, всегда нужно уметь подстраиваться под тренера. Все наставники разные. Прежде всего, нужно любить футбол и многим жертвовать. Если любишь футбол, ты добьешься успеха. Нужно много работать, совершенствоваться каждый день и верить в свою мечту. Думаю, это поможет каждому молодому футболисту.