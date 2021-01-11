Покупатель на Ковальца, интерес Динамо к Тейшейре, осечка Интера. Главные новости за 10 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 января

В СМИ появилась информация, что этой зимой состав "Днепра-1" может пополнить один из ключевых игроков команды Владимира Шарана, а именно Кирилл Ковалец. Сообщается, что днепряне предлагают за атакующего хавбека полмиллиона долларов. При этом ранее стало известно, что "Александрия" испытывает определенные финансовые трудности, которые побуждать клуб к расставанию с лидерами. Ковалец за два года выступлений в команде Шарана забил 12 голов и десять раз ассистировал партнерам.

Алекс Тейшейра - самый дорогой игрок, которого когда-либо продавал донецкий клуб. В 2016-м китайский клуб "Дзянсу Сунин" заплатил за него 50 млн евро. В прошлом сезоне Тейшейра стал чемпионом Китая, после чего действие его контракта завершилась. Основным претендентом на Алекса считался аравийский "Аль-Хиляль", однако теперь один из итальянских журналистов утверждает, что Тейшейру попытается пригласить и киевское "Динамо". Добавим, что в "Шахтере" бразилец выиграл 12 трофеев и был лучшим бомбардиром УПЛ.

Россонери в субботу добыли спокойную победу над "Торино", а вот нерадзури потеряли два очка в противостоянии с "Ромой". Волки первыми забили (Пеллегрини), но в начале второго тайма "Интеру" удалось не только отыграться (Шкринияр), но и выйти вперед (Хакими). Однако к концу игры "Рому" спас от поражения Манчини - 2:2 в итоге. "Интер" отстает от "Милана" на три очка, "Рома" - на шесть.

Старой синьоре пришлось помучиться с "Сассуоло". Соперник остался в меньшинстве перед перерывом, Данило открыл счет в начале второго тайма, но "Сассуоло" отыгрался благодаря голу Дефреля. Впрочем, гол Рэмзи на 82-й окончательно сломил сопротивление гостей, а Роналду потом еще и поставил точку. "Лацио" тем временем переиграл "Парму" 0:2, а "Наполи" был сильнее "Удинезе" - 1:2.

На этих выходных проходят матчи старейшего футбольного турнира. В воскресенье самой громкой сенсацией стало поражение "Лидса" от "Кроули", представляющего четвертый по рангу дивизион. Да еще какое - 3:0! "Манчестер Сити" в свою очередь аналогичным образом разобрался с "Бирмингемом" - дубль на счету Силвы, еще один гол у Фодена. "Челси" не имел проблем с "Моркембом" - 4:0 (Хавертц прервал 16-матчевую серию без голов). "Тоттенхэм" обыграл полуаматоров из клуба "Марин" - 0:5. Карлос Винисиус оформил хет-трик, а Алфи Девайн стал самым молодым игроком в истории клуба (16 лет 5 месяцев), который к тому же забил гол.

Лишь один тур летучие мыши находились в опасной зоне. В воскресенье команда Хавьера Грасии победила "Вальядолид" - единственный гол в игре забил Солер. Полученные очки позволили "Валенсии" подняться сразу на 13-ю строчку.

Форвард "Динамо", который играет на правах аренды за "Тенерифе", стал героем матча против "Картахены". Его команда победила 3:0, а Соль забил дважды и отдал результативную передачу. В общем после возвращения в Испанию на счету форварда уже четыре гола в 16 матчах. "Тенерифе" находится на 16-м месте.