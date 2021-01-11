Дубль Соля, трансфер Ковальца и камбэк Тейшейры в УПЛ? Главные новости за 10 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Интерес клуба УПЛ к персоне Кирилла Ковальца, потенциальный камбэк экс-игрока донецкого "Шахтера" в УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты Кубка Англии, погоня "Интера" и "Ромы" за "Миланом", а также дубль нападающего киевского "Динамо" Франа Соля на испанских полях. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.