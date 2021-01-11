  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов Медиа Группы Украина. В том числе, и Shakhtar TV
В тренде

MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов Медиа Группы Украина. В том числе, и Shakhtar TV

Общие новости
(1 голосов)

Битва за контент продолжается

MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов Медиа Группы Украина. В том числе, и Shakhtar TV
Новина українською

Сервис MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов "Медиа Группы Украина".

В данный пакет входят каналы "Украина", "Украина 24", "НЛО", "Индиго", "Рыбалка" и "Shakhtar TV".

Читайте такжеДенисов подтвердил, что Футболы проиграли тендер УЕФА на показ еврокубков и рассказал о дальнейших планах каналов

Сообщается, что стороны не смогли договориться о цене. Переговоры о возможном сотрудничестве продолжаются, при этом MEGOGO готовит похожий контент для замещения этой ниши.

"Для нас стало удивлением, что все наши предложения по условиям продления контракта с "Медиа Группа Украина" были отклонены, хотя на протяжении многих лет нам удавалось договариваться со многими правообладателями.

Наши предложения включали также и просьбы отсрочить отключение телеканалов группы хотя бы на пару месяцев, пока страна не начнет выходить из затяжного кризиса, связанного с глобальной пандемией. Эти предложения также были отклонены", – сказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

В "Медиа Группа Украина" подтвердили, что переговоры продолжаются, но договор пока не заключен.

Напомним, MEGOGO выиграл тендер на показ еврокубков в Украине в 2021-24 годах. Ранее правами на трансляцию владела "Медиа Группа Украина".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Megogo
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
detector.media

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:56
мразоте даунецкой и пенисову пул в задницу!
Ответить
+1
-1
Одіссей (Донецьк)
11.01.2021 в 21:51
Если не договорятся с Футболами ...сами будут снимать трансляции матчей Шахтера в еврокубках ...ну одной камерой как в ютуб каналах
Ответить
+1
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:54
Какой одной камерой болезненный,они выиграли ,и они будут показывать твой чмохтар в еврокубках ,а если аналы захотят,то будут у них покупать трансляции команды рыжей мрази
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
11.01.2021 в 21:37
Развод и девичья фамилия...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...