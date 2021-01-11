MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов Медиа Группы Украина. В том числе, и Shakhtar TV
Битва за контент продолжается
Сервис MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов "Медиа Группы Украина".
В данный пакет входят каналы "Украина", "Украина 24", "НЛО", "Индиго", "Рыбалка" и "Shakhtar TV".
Сообщается, что стороны не смогли договориться о цене. Переговоры о возможном сотрудничестве продолжаются, при этом MEGOGO готовит похожий контент для замещения этой ниши.
"Для нас стало удивлением, что все наши предложения по условиям продления контракта с "Медиа Группа Украина" были отклонены, хотя на протяжении многих лет нам удавалось договариваться со многими правообладателями.
Наши предложения включали также и просьбы отсрочить отключение телеканалов группы хотя бы на пару месяцев, пока страна не начнет выходить из затяжного кризиса, связанного с глобальной пандемией. Эти предложения также были отклонены", – сказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.
В "Медиа Группа Украина" подтвердили, что переговоры продолжаются, но договор пока не заключен.
Напомним, MEGOGO
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