MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов Медиа Группы Украина. В том числе, и Shakhtar TV

Сервис MEGOGO прекратил ретрансляцию каналов "Медиа Группы Украина".

В данный пакет входят каналы "Украина", "Украина 24", "НЛО", "Индиго", "Рыбалка" и "Shakhtar TV".

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Сообщается, что стороны не смогли договориться о цене. Переговоры о возможном сотрудничестве продолжаются, при этом MEGOGO готовит похожий контент для замещения этой ниши.

"Для нас стало удивлением, что все наши предложения по условиям продления контракта с "Медиа Группа Украина" были отклонены, хотя на протяжении многих лет нам удавалось договариваться со многими правообладателями. Наши предложения включали также и просьбы отсрочить отключение телеканалов группы хотя бы на пару месяцев, пока страна не начнет выходить из затяжного кризиса, связанного с глобальной пандемией. Эти предложения также были отклонены", – сказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

В "Медиа Группа Украина" подтвердили, что переговоры продолжаются, но договор пока не заключен.